Tragedia en Jujuy: un auto cayó 60 metros al vacío y dejó una víctima fatal y varios heridos

El vehículo se precipitó a un barranco con seis ocupantes a bordo. Una de las víctimas falleció camino al hospital y un hombre permanece en estado crítico.

Una tragedia conmocionó a Jujuy este domingo cuando un auto cayó más de 60 metros por un barranco en la Ruta Provincial 83 con seis personas a bordo. Una mujer murió mientras era trasladada al hospital y un hombre quedó internado en grave estado, mientras que el resto de los ocupantes sufrió heridas de distinta consideración.

El accidente se registró el viernes cuando el conductor de un Volkswagen que circulaba por la mencionada ruta perdió el control y cayó al vacío , según informó El Tribuno Jujuy. Tras el pedido de ayuda, médicos y personal de rescate se hizo presente en el lugar y las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales de la provincia.

A pesar de la asistencia, una mujer que sufrió politraumatismos graves no logró sobrevivir durante el traslado al hospital Oscar Orías, en Libertador General San Martín. En tanto, un hombre fue derivado de urgencia al hospital Pablo Soria con heridas graves a San Salvador de Jujuy, donde permanece internado en estado reservado por la gravedad de sus lesiones.

Los otros cuatro pasajeros del vehículo también resultaron heridos, aunque con lesiones de menor gravedad. También fueron atendidos y permanecen en proceso de recuperación. Por su parte, las autoridades realizaron el relevamiento del lugar para determinar las circunstancias del hecho y las causas del accidente.

Otro accidente fatal en Jujuy: tras un choque murieron seis personas

Un choque brutal ocurrió en la Ruta Nacional 9 en La Quiaca, Jujuy, durante el primer mes de 2025. Una trafic con varios pasajeros y un camión que transportaba harinas protagonizaron el siniestro que dejó un saldo de seis muertos y siete heridos. El accidente que ocurrió a las 5 de la mañana. Las imágenes que se conocieron del hecho muestran graves destrozos en ambos vehículos.

Accidente. Jujuy. El auto destrozado tras el accidente.

El impacto tuvo lugar en el kilómetro 1965, a seis de distancia de la ciudad fronteriza. La trafic habría partido desde La Quiaca con al menos cinco pasajeros. Allí chocó contra el camión de matrícula boliviana, que se dirigía en sentido sur-norte.

En las imágenes que se compartieron en redes sociales, se observan a los dos vehículos separados por unos metros de distancia. En un costado, la trafic, con parte de sus asientos a la vista; el techo desapareció por completo. Este vehículo fue el que sufrió la mayor cantidad de daños: los destrozos fueron tales que es difícil distinguir qué restos corresponden a qué parte. Allí iban los pasajeros que fallecieron y la mayoría de los heridos.

En tanto, el camión quedó volcado hacia un costado, con el techo destruido y parte de la mercadería desperdigada en el césped lindante a la ruta. A su alrededor, también hay pequeños restos de ambos vehículos.