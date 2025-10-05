Ruta 7: dos accidentes a la altura de El Picadero y un conductor alcoholizado

La ruta 7 en Centenario volvió a ser el escenario de un brutal accidente. Ocurrió a la altura de El Picadero y minutos antes habría ocurrido un vuelco allí.

Este domingo por la mañana dos incidentes tuvieron lugar en la ruta 7 a la altura de Centenario , con una diferencia de 15 minutos entre ambos. El primero, tuvo como protagonista a cuatro jóvenes a bordo de un Ford Focus.

Según indicaron, el vehículo en el que circulaban fue protagonista de un vuelco . Afortunadamente , no resultaron lesionados ninguno de los ocupantes. Luego un Fiat Cronos impactó contra un colectivo Pehuenche que circulaba en dirección Neuquén-Centenario cuando sufrió un golpe en su parte trasera.

El chofer del colectivo no sufrió heridas. En cuanto al conductor del Cronos, un joven de 22 años domiciliado en Centenario, fue sometido al test de alcoholemia y resultó con 0,12 gramos por litro de alcohol, lo que derivó en una multa y la retención de su licencia.

accidente centenario (3)

La acompañante del conductor del Cronos, una mujer de 28 años, tampoco presentó lesiones. La Policía intervino con agentes de la Comisaría Quinta y del área de Tránsito de Villa Obrera para labrar las actas del hecho.

Ruta 7: un joven volvía a su casa, perdió el control y se fue contra el guardarraíl

La ruta 7 que conecta las localidades de Neuquén y Centenario genera temor en muchos y es que es uno de los escenarios más frecuentes de choques en la región. Un joven que volvía a su casa la última noche perdió el control y chocó contra el guardarrail, por lo que terminó hospitalizado.

Según consignó el portal Centenario Digital, el siniestro ocurrió la noche del jueves, alrededor de las 22:30, a la altura del kilómetro 9 y a pocos metros del barrio 11 de Octubre. El único protagonista fue un joven de 29 años, domiciliado en esa localidad y que transitaba a bordo de su auto Renault Logan por la mano Neuquén-Centenario de la ruta provincial.

Mientras circulaba por ese sector y por motivos que aun se investigan, de un momento a otro perdió el control y se salió del camino, chocando fuertemente con el guardarrail que divide los carriles, para luego salir despedido hacia el lado contrario, donde quedó sobre la banquina. Al parecer, no hubo otro vehículo involucrado.

A raíz de esto, el conductor sufrió algunas lesiones, que incluyeron un corte en su cuero cabelludo. A raíz de un aviso, personal del SIEN y de Tránsito Villa Obrera se hicieron presentes y asistieron a la víctima y comenzaron con las primeras pericias. Por prevención, se supo que se trasladó al joven al Hospital Castro Rendón de la capital.