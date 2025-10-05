Otro golpe a bandas que causan terror en los barrios: secuestraron un arsenal en Toma Pacífica

La investigación por los enfrentamientos en Villa Ceferino dio otro paso destacado con un gran despliegue en una propiedad donde se ocultaban armas.

La Brigada de Investigaciones de la Comisaría Tercera protagonizó otro exitoso golpe a las bandas que causan terror en Villa Ceferino.

La Policía neuquina no les da respiro a las bandas de pistoleros que mantienen en vilo a vecinos de distintos barrios y durante este fin de semana protagonizó otro golpe certero a un grupo delictivo que tenía un arsenal de armas cortas y largas y, municiones de distintos calibres.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este diario, la investigación está centrada en las peligrosas bandas que buscan adueñarse del territorio en Villa Ceferino y barrios aledaños. En esas disputas, se mezclan grupos ligados al microtráfico y otros que cometen delitos como robos y atracos. Lamentablemente, los delincuentes que forman parte de este entramado no dudan en enfrentarse en la vía pública u organizar ataques a viviendas particulares y determinados sectores de los barrios con el fin de amedrentar y también mostrar su poder de fuego.

En ese marco, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), se está trabajando a diario con el personal policial y en especial con la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Tercera, que abarca una jurisdicción muy conflictiva.

Un primer procedimiento también muy positivo

Luego de un primer operativo realizado días atrás y que se enfocó en los barrios Islas Malvinas, Progreso y Alto Godoy, los sabuesos de las fuerzas de seguridad neuquinas continuaron realizando pesquisas para determinar el aguantadero de otro grupo criminal que, se presumía, ocultaba un valioso arsenal de armas cortas y largas, y varios centenares de municiones.

secuestro armas Gentileza Policía del Neuquén

La sospecha no tardó en confirmarse a partir de distintas averiguaciones y los responsables de las pesquisas brindaron varias precisiones a la Fiscalía de Actuación Genérica, a cargo de Paula González.

Apenas se tuvo la orden de allanamiento, se convocaron a más de una decena de efectivos y el despliegue se concentró en una vivienda del barrio Toma Pacífica.

La labor fue intensa y abarcó múltiples espacios de la propiedad allanada. El resultado no dejó de sorprender y se incautaron, una vez más, armas nuevas y de alto poder de fuego. Asimismo, se encontraron casi una decena de cajas con balas y cartuchos.

secuestro armas Gentileza Policía del Neuquén

Entre las particularidades, los efectivos advirtieron que se trataba de un lugar que solo estaba destinado al depósito de armas y no se encontraron ni drogas ni destacadas sumas de dinero.

Mientras tanto, en la zona del patio, fue secuestrada una camioneta 4X4 que tendría relación con ataques a balazos.

Dos detenidos a disposición del MPF

Respecto de los sospechosos, fueron demorados dos hombres, que quedaron a disposición del MPF. De manera inicial, enfrentarán una causa penal por tenencia ilegal de armas de guerra y se analizará el resto de la prueba para confirmar si participaron de alguna de las balaceras de las últimas semanas.

El golpe de este fin de semana a las bandas de pistoleros de Neuquén capital es uno de los más importantes del presente año y se suma al gran resultado del allanamiento anterior, donde se incautaron modernas pistolas con mira láser.

Finalmente, los investigadores presumen que esta tarea llevada a cabo en el cierre de septiembre y principios de este mes, llevará un poco de tranquilidad a Villa Ceferino y barrios aledaños.