La advertencia del gobierno por el choque frontal en Ruta 7 provocado por un borracho: "No es un accidente"

La Secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos calificó el siniestro como "un grave choque" y destacó la responsabilidad del conductor alcoholizado.

Las imágenes de la Ford Ranger donde viajaba el joven de 23 años que sufrió el choque frontal provocado por la camioneta donde se trasladaba el borracho al volante que cruzó de carril en la Ruta 7 este jueves, acompañaron una advertencia de la Secretaría de Riesgos y Emergencias que dirige Luciana Ortiz Luna.

Como publicaron en sus redes sociales, el accidente de tránsito provocado a la altura de Los Pilares en Tratayén por el conductor de 46 años que tenía 1,81 g/ml de alcohol , encendió nuevamente las alarmas sobre la conducta de no respetar el alcohol 0 al volante .

El área encargada de identificar, evaluar y gestionar los riesgos que puedan afectar a la población en situaciones de emergencia, calificó el episodio como un "grave siniestro vial ocurrido esta madrugada nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol".

filas tratayen añelo choque fatal

La Secretaría subrayó que el conductor tenía un nivel de alcoholemia de 1.81 g/l cuando perdió el control de su camioneta Fiat Strada, invadió el carril contrario y provocó un violento choque frontal contra una Ford Ranger que circulaba correctamente.

La cronología del hecho sitúa el impacto frontal entre la Strada y la Ranger, perteneciente a una empresa de servicios petroleros a las 5:25 del jueves. Unos veinte minutos después, a las 5:45 hs arribó al lugar personal de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos.

En ese mismo lugar, indicó que se constata el grave estado de ebriedad del conductor responsable, se labra acta contravencional y se secuestra el vehículo.

Como saldo del siniestro vial, en la publicación destacaron que afortunadamente el conductor de la Ford Ranger resultó ileso, gracias al uso del cinturón de seguridad y no requirió asistencia médica. A su vez, sobresaltó la intervención del personal de la Unidad de Respuesta Inmediata por su rapidez y profesionalismo.

En cuanto a las consecuencias, indicó que como saldo del accidente, los vehículos involucrados presentaron graves daños materiales. En tanto, el conductor infractor trasladado al hospital para observación, pero no brindaron detalles sobre su estado de salud.

El recordatorio final de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos fue: "Manejar bajo los efectos del alcohol no es un accidente: es una decisión que pone en riesgo tu vida y la de los demás. La seguridad vial es responsabilidad de todos".

Qué dijo la Policía sobre el choque frontal

El Coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Interior Añelo, comisario inspector, Julio Muñoz, en diálogo con LMNeuquén confirmó que el accidente ocurrió cuando la Strada blanca circulaba hacia El Chañar y la Ford a Añelo.

En primera instancia, destacó que no hay personas heridas de gravedad: "el conductor de la Strada fue trasladado al nosocomio local de manera preventiva, no se registran lesiones de carácter grave".

Producto de este siniestro, ambos vehículos salen despedidos hacia la margen sur de la Ruta 7. En el siniestro tuvo intervención los Bomberos Voluntarios en colaboración con el personal de la Comisaría 10. En tanto, destacó que personal del hospital local trasladaron de forma preventiva al conductor y allí realizaron el test de alcoholemia que marcó positivo con 1,81 g/ml de alcohol en sangre.

choque borracho ruta 7

Al respecto de las condiciones de la ruta en aquel sector cercano a la ciudad de Añelo, indicó: "es una recta donde el mes pasado terminaron de realizar obras el personal de Vialidad" y agregó que "se entiende por el estado en el que quedó la ruta que faltan realizar más tareas".