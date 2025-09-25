Choque frontal en Ruta 7: una camioneta petrolera fue impactada por un borracho al volante

El accidente ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana en el sector de los Pilares de Tratayen. El conductor borracho fue hospitalizado.

Este jueves se registró un choque frontal entre dos camionetas que circulaban por Ruta 7 a la altura de Tratayen. Los protagonistas fueron un hombre de 46 años que conducía una Fiat Strada alcoholizado y un joven de 23 años que se movilizaba en una Ford Ranger, perteneciente a una empresa de servicios petroleros.

El Coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Interior Añelo, comisario inspector, Julio Muñoz, en diálogo con LMNeuquén confirmó que el accidente ocurrió entre dos vehículos que circulaban alrededor de las 6:20 de la mañana. "La Strada blanca circulaba hacia El Chañar, la Ford a esta ciudad ( Añelo )", informó.

Además, destacó que no hay personas heridas de gravedad: "el conductor de la Strada fue trasladado al nosocomio local de manera preventiva, no se registran lesiones de carácter grave".

Cómo fue el choque frontal en Ruta 7

Al respecto de la dinámica, indicó que por circunstancias que se desconocen y faltan establecer, el choque se originó cuando el conductor de la Strada invadió el carril contrario, perdió el control e impactó de frente a la Pick Up.

"Producto de este siniestro, ambos vehículos salen despedidos hacia la margen sur de la Ruta 7 y es donde se encuentra trabajando el personal de tránsito en este momento", aseveró.

En el siniestro tuvo intervención los Bomberos Voluntarios en colaboración con el personal de la Comisaría 10. El joven petrolero estaría fuera de peligro.

En tanto, personal del hospital local trasladaron de forma preventiva al conductor y realizaron el test de alcoholemia. "El test de alcoholemia al conductor de la Strada, dio positivo, marcó 1,81 g/ml de alcohol en sangre", informó Muñoz.

Al ser desplazados a la banquina, el tránsito vehicular no fue interrumpido. "Es un sector cercano a la ciudad de Añelo, una recta donde el mes pasado terminaron de realizar obras el personal de Vialidad", mencionó el comisario y agregó que "se entiende por el estado en el que quedó la ruta que faltan realizar más tareas".