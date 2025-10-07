Cipolletti: desalojaron el loteo El Edén por construir en zona no urbanizable

El Municipio demolió las construcciones que se habían iniciado e instaló un puesto para evitar el ingreso de materiales. Hubo incidentes.

El municipio de Cipolletti efectuó un nuevo desalojo en el loteo El Edén

El Municipio de Cipolletti desalojó durante la mañana de este martes el loteo El Edén , ubicado en la zona de chacras entre la Ruta Chica y Ruta 22, cerca del límite con Fernández Oro, que tiene calles y manzanas delineadas y hay algunas viviendas iniciadas.

Hubo una fuerte presencia policial y trascendió que tres personas habían sido demoradas por resistir la intervención de las autoridades.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Faltas local, dado que la urbanización no cuenta con la habilitación oficial porque se considera que el sector se considera área productiva.

El intendente Rodrigo Buteler le informó a LMCipolletti que se registró la demolición de construcciones y que se instaló un puesto de control para impedir que ingresen materiales.

Otro operativo

El conflicto entre el municipio y la urbanización no es nuevo. El mes pasado hubo otro procedimiento en el que la comuna desmanteló el lugar y secuestró una camioneta.

El área está catalogada como zona “no urbanizable” destinada a emprendimientos netamente productivos y reservada para espacios verdes que complementen el tejido urbano. Por eso el Juzgado de Faltas emitió una orden de ingreso para detener las obras que se desarrollaban en el lugar.

Sin embargo, los vecinos indicaron que nunca accedieron a esa orden y que la intervención se realizó con violencia tras romper estructuras y retener una camioneta propiedad del dueño de un terreno. La medida municipal provocó la indignación de las familias que habían comprado o se encontraban pagando sus lotes en ese lugar.

Este martes nuevamente temprano a la mañana, los compradores se sorprendieron con la llegada de una numerosa comisión de policías de la Comisaría 4ta y maquinaria municipal. Se registraron incidentes porque hubo gente que intentó impedir el procedimiento. Había tres personas, entre ellos al menos una mujer, que habrían sido demorados.

Polémico desalojo policial en el loteo Eden de Cipolletti

“Esto es una estafa de dos o tres personas”

El intendente Rodrigo Buteler fue enfático al explicar la medida de desalojo en el predio de El Edén ordenada por el Juzgado de Faltas, pero además cargó duramente contra los impulsores del loteo, a quienes acusó de haber cometido una “estafa”.

El jefe comunal explicó que se cumplieron con los pasos administrativos que desembocaron en la intervención municipal, que estuvo acompañada por decenas de efectivos policiales.

“Se hicieron las inspecciones en su momento, en las que se detectaron que habían realizado un loteo irregular en una zona que es productiva”, resaltó. Sostuvo al respecto que alrededor del predio, que era una chacra, “hay con peras y manzanas que ponen en riesgo su producción”.

Pero además subrayó que “esto es una estafa de dos o tres personas que arman un fideicomiso y les venden la ilusión de la casa propia a la gente. Ahí no hay servicios y los condenan a vivir en la precariedad”.