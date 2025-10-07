Conmoción: encontraron muerta a la joven de 22 años desaparecida hace cuatro días

El hallazgo conmociona a todos. Era buscada intensamente desde el viernes a la noche.

Daiana Mendieta tenía 22 años y era búsqueda intensamente desde el viernes a la noche en la localidad de Gobernador Mansilla, en el departamento de Rosario del Tala. Horas después de la denuncia de su familia, hallaron el auto abandonado.

Este martes por la mañana, en medio de intensos allanamientos, la policía halló a la chica asesinada. S u cuerpo estaba en un aljibe, a unos 10 metros de profundidad. Se presume que estaría en el predio de una casa de campo de la zona.

Fuentes policiales indicaron al medio entrerriano AHORA , el hallazgo se produjo en medio de los rastrillajes que se realizaban en Gobernador Mansilla.

desaparecida entre rios

La joven había salido de su casa en el auto familiar el viernes pasado, que luego fue encontrado abandonado y con las llaves puestas.

Ya hay una persona detenida por el caso, cuyo domicilio fue allanado el domingo por la madrugada. Se trata de un vecino de 55 años, que ofreció resistencia al procedimiento y amenazó con un arma a la Policía.

Nota en desarrollo.