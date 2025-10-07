Una joven desapareció hace tres días sin dejar rastros: el sorpresivo hallazgo de su auto

Daiana tiene 22 años y fue vista por última vez el viernes por la noche. La policía confirmó con quién mantuvo la última comunicación telefónica.

El viernes por la noche fue la última vez que se la vio al salir de su casa en su auto.

Una joven de 22 años oriunda de Entre Ríos fue vista por última vez el viernes por la noche. H abía salido de su casa a bordo de un Chevrolet Corsa Classic y se le perdió el rastro de su paradero.

Se trata de Daiana Mendieta de la localidad de Gobernador Mansilla. Tras la denuncia por su desaparición, este martes se intensificaron los operativos de búsqueda y se extienden a toda la provincia con nuevos allanamientos.

Hasta el momento encontraron su auto y detuvieron a una persona identificada como "Pino" de 55 años: el caso todavía está en investigación.

Los trabajos de búsqueda se realizarán a cuatro kilómetros donde encontraron el auto y no se descarta ninguna hipótesis. "Vamos a trabajar en la zona que está a dos kilómetros de donde encontraron el auto", indicaron desde la policía a un medio local.

desaparecida entre rios

Cuál fue la última comunicación de la joven de Entre Ríos

En las recorridas realizadas por los uniformados, a las cuatro de la madrugada del domingo se logró encontrar el vehículo abandonado y con las llaves puestas en un camino vecinal ubicado a dos kilómetros de la ciudad. El rodado no presentaba indicios de haber sido forzado, de acuerdo al informe policial.

Al instante el vehículo fue secuestrado y personal de Criminalística de Paraná trabaja en pericias técnicas para buscar pistas que faciliten la búsqueda de la joven.

desaparecida entre rios 2

Con el testimonio que brindaron los vecinos, varias líneas de investigación surgieron. Una de ellas derivó en el allanamiento que colocó en el centro de la investigación al hombre apodado "Pino" de 55 años, quien ya fue detenido.

Según el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, los peritajes iniciales confirmaron que Magalí mantuvo comunicación con "Pino" antes de desaparecer. Por eso mismo, este lunes se allanó un galpón que el hombre alquila en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo.

La relación de la joven desaparecida con el detenido

Previo a su detención, el sospechoso se resistió con un arma de fuego en mano al procedimiento ordenado por la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera y la fiscal Emilce Reynoso. En el allanamiento, también se secuestraron armas y celulares.

"No es familiar ni persona cercana a la joven. Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existe algún vínculo", explicó Silva.

La búsqueda de Daiana Mendieta se amplió con recursos técnicos y humanos de distintas áreas de la fuerza provincial. "Estamos trabajando con drones de alta generación, equipos de rastreo con canes y personal especializado en búsqueda de personas", detalló el jefe de la policía.

desaparecida entre rios (2)

El operativo incluye rastrillajes coordinados en zonas rurales y caminos vecinales, con la participación de efectivos de distintas departamentales. "El objetivo es dar con el paradero de la chica lo antes posible", subrayó el funcionario.

La última publicación de Daiana en su cuenta de Instagram es de hace dos días, por lo que se presume que se realizó sobre el filo de su desaparición o la pérdida de contacto con los familiares. Al respecto, el jefe Departamental explicó que ya cuentan con toda la información de su celular y sus cuentas, lo que permitió avanzar con la investigación, pero prefirió no brindar mayores precisiones.