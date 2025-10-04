Entre Ríos recibe a Javier Milei tras los incidentes en Santa Fe

El Presidente debió suspender el acto Santa Fe y se trasladó a Entre Ríos donde continuará la campaña.

Este sábado, el presidente Javier Milei debió suspender el acto de campaña en Santa Fe a causa de los incidentes entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y opositores. El Presidente partió rápidamente a Entre Ríos donde se reunirá con el gobernador de la provincia.

De acuerdo a lo anunciado hasta el momento, en Paraná los simpatizantes y militantes libertarios serán convocados en la costanera a las 18. El encuentro será en la intersección de Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, un punto estratégico de la avenida, donde está previsto realizar una caminata y posteriormente un acto.

También está previsto un encuentro privado entre Milei y el gobernador Rogelio Frigerio, con quien consolidó un frente electoral de cara a las elecciones del 2026.

Según fuentes cercanas a la organización el objetivo del evento es que el mandatario “vuelva a la esencia de 2023, mostrándose como uno más, saludando y cerca de la gente”.

Graves incidentes registrados en Santa Fe

El clima de tensión comenzó antes del inicio del acto del presidente, cuando un grupo de manifestantes arrojó huevos al paso de la comitiva, lo que derivó en la detención de al menos cinco personas.

La situación se agravó en el centro de la ciudad, donde el mandatario tenía planificado un saludo al público. En ese punto, un grupo identificado con sectores de izquierda destruyó un gazebo de La Libertad Avanza mientras coreaban consignas como “Milei, basura, vos sos la dictadura”.

Ante los enfrentamientos, los militantes oficialistas se replegaron hacia el Hotel Los Silos. Desde allí, Milei salió al balcón para saludar a sus seguidores.

Más tarde, al retirarse la caravana presidencial, se registraron nuevos forcejeos con manifestantes opositores que intentaron frenar los vehículos. La Policía Federal intervino y arrestó a tres personas.

El escenario electoral en Entre Ríos

En Entre Ríos, los libertarios sellaron una alianza con el espacio del gobernador Rogelio Frigerio, Juntos por Entre Ríos. En el reparto de lugares, La Libertad Avanza logró asegurarse los dos primeros puestos en la lista para el Senado. Esos cargos quedaron para Joaquín Benegas Lynch, hermano del diputado bonaerense Bertie Benegas Lynch, y para la empresaria Romina Almeida.

Rogelio-Frigerio.jpg Frigerio llegó a un acuerdo con LLA de cara a las próximas elecciones.

En cuando a la lista de diputados, LLA encabezará con Andrés Laumann, mientras que los siguientes lugares serán ocupados por representantes del oficialismo provincial: Alicia Fregonese y Darío Schneider, ambos integrantes del gabinete de Frigerio.

La provincia litoraleña renovará sus tres bancas en el Senado —dos para la fuerza ganadora y una para la que quede en segundo lugar— y cinco de sus nueve lugares en Diputados.

En total, estarán habilitados para votar 1.053.652 entrerrianos el próximo 26 de octubre.