Macri se volvió a reunir con Javier Milei: "La reunión de ayer en Olivos fue muy buena"

Milei recibió a Macri en Olivos dos veces en lo que va de la semana y trabajan en recomponer el vínculo tras un año de distanciamiento.

Mauricio Macri volvió a reunirse este viernes con Javier Milei en la Quinta de Olivos. Aunque habían permanecido distanciados durante el último año, este es su segundo encuentro en apenas cinco días. Desde su cuenta de X, el expresidente expresó su confianza en el gobierno de cara a las próximas elecciones.

Mauricio Macri confirmó a través de sus redes sociales que ayer se reunió con el presidente. " La reunión de ayer en Olivos fue muy buena ", inicia la publicación.

En medio del clima electoral que se palpita en las semanas previas a las elecciones, el exmandatario expresó que "después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes".

Y agregó: "Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite. Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir".

La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes.



Luego del encuentro, Milei compartió en su cuenta: "Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) @mauriciomacri" y agregó que también participaron el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"Acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente. VLLC", cerró el mandatario.

La reunión del domingo tras un año de distanciamiento

Al igual que en esta oportunidad, el referente del PRO recurrió a su cuenta de X para comunicar el encuentro del domingo pasado. "Es bueno haber retomado el diálogo después de un año", reconoció Macri.

macri milei (2) Milei recibió a Macri dos veces esta semana.

En su posteo, detalló que también estuvo presente Guillermo Francos y que el objetivo fue "decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país".

Además, el expresidente dejó entrever la posibilidad de "encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".

El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y…

Por su parte, el martes por la mañana, durante una entrevista con Antonio Laje, relató cómo llegaron a concretar el encuentro: "Le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas".

"A partir de ahí retomamos el diálogo y estamos trabajando en recomponerlo. La verdad es que nos llevamos muy bien, por más que en un año no hablamos", reconoció Milei, confirmando que a pesar del distanciamiento, existe un buen vínculo entre ambos.