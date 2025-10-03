Milei respaldó a Espert tras reconocer que recibió USD 200 mil de Machado: "Burda operación del kirchnerismo"

El diputado de LLA confirmó que recibió dinero del polémica empresario acusado de narcotráfico. No bajará su candidatura.

La Libertad Avanza (LLA) atraviesa una crisis política luego de la presunta relación entre el diputado José Luis Espert y Fred Machado , el polémico empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos y con prisión domiciliaria en la ciudad de Viedma, Río Negro.

Este jueves por la noche, tras una contundente información publicada por algunos medios y sumado a los cuestionamientos desde Casa Rosada, Espert publicó un video en sus redes sociales reconociendo que recibió la transferencia de 200.000 dólares, que figura en los documentos del Bank of America . " Fue por un contrato con una minera vinculada a Fred Machado" , aseguró.

Luego del video que subió el funcionario alrededor de las 23:30 horas, el presidente Javier Milei respaldó públicamente a su candidato que encabeza la lista de diputados en provincia de Buenos Aires. A través de sus redes sociales, el mandatario calificó el escándalo como una "inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo".

"Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin", concluyó.

Las explicaciones de José Luis Espert sobre su vínculo con Fred Machado

Previamente, el diputado tuvo la oportunidad de confirmar este vínculo con el presunto narcotraficante en una entrevista en A24. Consultado sobre la relación con Machado, Espert respondió: “¿Puedo saber yo en 2019 lo que hace una persona años después? Cuando uno entra en una campaña de cero, la cantidad de gente que se te acerca es enorme. Fui ingenuo en 2019. El mundo de la política es esotérico”.

En relación con la transferencia de 200 mil dólares que este jueves confirmó, el diputado sostuvo que se trataba de un "papel de una supuesta contrariedad paralela de una causa que hay en Estados Unidos" y se despegó del tema: “¿De qué estamos hablando?”.

JOSÉ LUIS ESPERT: "LO DE FRED MACHADO ES CHISME DE PELUQUERÍA"

Habló de su vínculo con el empresario.



Habló de su vínculo con el empresario.



El documento que puso entre la espada y la pared a Espert: viajes y una foto inédita

En las últimas horas se conocieron nuevas pruebas documentales que comprometen aún más al economista liberal. Una planilla oficial del Bank of America y la comprobación judicial de 35 vuelos en aviones del empresario conforman el núcleo de las últimas revelaciones.

La novedad más importante proviene de un documento bancario estadounidense que confirma el trascendido que puso el tema en el centro de la agenda: el Bank of America registró una transferencia de 200.000 dólares realizada el 22 de enero de 2020 desde una compañía vinculada al holding de Machado hacia una cuenta atribuida a Espert. El documento forma parte de una causa judicial abierta en Texas y contradice los intentos del dirigente libertario por minimizar o desmentir la existencia del vínculo económico.

espert con fred machado

Hasta ahora, Espert había calificado la transferencia como “una anotación en un papel cualquiera de una contabilidad paralela”, en referencia a los dichos de Juan Grabois, quien difundió inicialmente el dato. Sin embargo, la planilla oficial del banco estadounidense le otorga validez documental al movimiento de fondos y fortalece la hipótesis de financiamiento ilícito.

Por otra parte, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi confirmó que durante la campaña presidencial de 2019, Espert utilizó al menos 35 veces aeronaves pertenecientes a sociedades de Fred Machado. En al menos cinco de esos vuelos, el empresario acusado habría viajado junto al hoy diputado nacional.