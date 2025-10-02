El Senado revirtió los vetos de Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Live Blog Post

Martín Lousteau chicaneó a José Luis Espert por el escándalo con Fred Machado

"A los graduados universitarios los vemos cuando se hace un edificio, por los ingenieros y los arquitectos, los vemos en los contadores, o cuando uno tiene un problema legal. Como el abogado que defiende al mismo tiempo al Presidente y a Fred Machado". Comentó el senador radical en referencia al letrado qeu Francisco Oneto que ejerce la representación del empresario vinculado -presuntamente- con el narcotráfico que habría trasferido 200 mil dólares al diputado José Luis Espert en el marco de su campaña presidencial en 2019.

Además, el legislador dijo que "Milei nunca habla de salud y educación. Nunca jamás. Y cuando habla de educación y salud, es para atacar a las universidades y a los médicos". "Es increíble estar acá debatiendo estos temas. En el caso de las universidades, ya es la segunda vez que votamos a favor, vetaron y volvemos a votar a favor", insistió el senador de Evolución.