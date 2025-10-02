El clima en Neuquén

País
La Mañana Senado

El Senado revirtió los vetos de Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Los bloques de la oposición reafirmaron lo ocurrido en la Cámara de Diputados. Desde el Gobierno descartaban la derrota.

El Senado debate el rechazo a otros dos vetos del presidente Javier Milei

Los bloques opositores del Senado rechazaron los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan.

Si bien el Gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas la “rosca política” con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y pese a que sumó múltiples fotos con dialoguistas que acompañaron al oficialismo durante 2024, no alcanzó a detener el rechazo de los vetos.

A raíz de esta determinación, la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán en Balcarce 50 como otra derrota.

La Cámara alta también insiste con el financiamiento universitario

En forma casi idéntica a la votación anterior, los senadores consiguieron los dos tercios necesarios para insistir con la ley de financiamiento universitario. En total, 58 voluntades votaron favorablemente, 7 en forma negativa y hubo 4 abstenciones.

financiamiento universitario
El Senado revirtió el veto de Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica

Con 59 votos a favor de la ley, 3 abstenciones y 7 intentos de mantener el la determinación presidencial, la Cámara alta insiste con la ley de emergencia pediátrica, enfocada en el hospital Garrahan.

EMERGENCIA PEDIÁTRICA
En minutos se vota

Los senadores Mayans y Atauche son los últimos oradores y luego se pasará a la votación, por separado, de los vetos de Milei a la Ley Garrahan y la ley de financiamiento universitario. Se espera que sea cerca de las 18.

Ambos vetos ya fueron rechazados por Diputados, por lo que, si la oposición consigue los dos tercios necesarios puede insistir con ambas leyes.

El Senado tratará un proyecto que rechaza la promulgación de la Ley de Discapacidad

La Cámara alta aprobó con 58 votos afirmativos y 9 negativos el pedido de habilitación sobre tablas del proyecto presentado por Martín Lousteau que rechaza el decreto con el que el Gobierno promulgó Ley de Emergencia en Discapacidad con el que el Poder Ejecutivo anticipó que no la aplicará hasta que el Congreso resuelva el presupuesto.

Martín Lousteau chicaneó a José Luis Espert por el escándalo con Fred Machado

"A los graduados universitarios los vemos cuando se hace un edificio, por los ingenieros y los arquitectos, los vemos en los contadores, o cuando uno tiene un problema legal. Como el abogado que defiende al mismo tiempo al Presidente y a Fred Machado". Comentó el senador radical en referencia al letrado qeu Francisco Oneto que ejerce la representación del empresario vinculado -presuntamente- con el narcotráfico que habría trasferido 200 mil dólares al diputado José Luis Espert en el marco de su campaña presidencial en 2019.

Además, el legislador dijo que "Milei nunca habla de salud y educación. Nunca jamás. Y cuando habla de educación y salud, es para atacar a las universidades y a los médicos". "Es increíble estar acá debatiendo estos temas. En el caso de las universidades, ya es la segunda vez que votamos a favor, vetaron y volvemos a votar a favor", insistió el senador de Evolución.

Oscar Parrilli: "Se vienen etapas muy duras y negras"

El senador por Neuquén aseguró que "se vienen etapas muy duras y negras si continúa la política que lleva adelante este cobarde, cruel y vendepatria Presidente". Además, agregó: "Nosotros podremos chillar, pero lo van a hacer. Porque es el mandato que tienen".

"Nos reclamaban la autocrítica del kirchnerismo. Y todos aquellos que apoyaron la Ley Bases, mutis por el foro. Ustedes votaron la Ley Bases, se callaron la boca, hablaron loas a Milei, festejaban cuando los agredían, y nos piden autocrítica a nosotros...", criticó Parrilli al resto del cuerpo legislativo.

También hizo referencia a Patricia Bullrich y le advirtió al oficialismo: "Anoten si será antes o después del 10 de diciembre. Pero seguro que los va a abandonar. Porque ella va de abandono en abandono", dijo.

