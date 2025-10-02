El Senado revirtió los vetos de Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Oscar Parrilli: "Se vienen etapas muy duras y negras"
El senador por Neuquén aseguró que "se vienen etapas muy duras y negras si continúa la política que lleva adelante este cobarde, cruel y vendepatria Presidente". Además, agregó: "Nosotros podremos chillar, pero lo van a hacer. Porque es el mandato que tienen".
"Nos reclamaban la autocrítica del kirchnerismo. Y todos aquellos que apoyaron la Ley Bases, mutis por el foro. Ustedes votaron la Ley Bases, se callaron la boca, hablaron loas a Milei, festejaban cuando los agredían, y nos piden autocrítica a nosotros...", criticó Parrilli al resto del cuerpo legislativo.
También hizo referencia a Patricia Bullrich y le advirtió al oficialismo: "Anoten si será antes o después del 10 de diciembre. Pero seguro que los va a abandonar. Porque ella va de abandono en abandono", dijo.
