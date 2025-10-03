El llanto desconsolado de Javier Milei al recordar a Palermo como jugador: "No pude soportar la tristeza"

El presidente de la Nación se emocionó hasta las lágrimas al referirse al histórico goleador de Boca. El cambio en su vida desde que se retiró Martín.

El presidente de la Nación, Javier Milei , no puede contener su emoción cada vez que por un diálogo se profundiza en la etapa de Martín Palermo como futbolista. En más de una oportunidad fue claro con su fanatismo por Boca , que echó a la basura cuando el goleador histórico del club colgó los botines.

En diálogo con le periodista Gabriel Anhelo en radio Mitre , durante su transmisión el martes por la noche, el presidente fue consultado: " "¿No le tiene miedo al fracaso?". Lejos de llevarlo al terreno político, sus recuerdos se dirigieron a su amor por el jugador. "El tema es muy simple, ¿sabe quiénes son los que no fracasan? Los que no hacen. Y cuando usted hace... digo: yo he sufrido verle errar penales a Martín Palermo, yo he llorado desconsoladamente cuando Martín erró los tres penales con la Selección Argentina, ¿pero sabe cómo grité el gol que hizo en el Mundial?", repasó.

Sumado a esto contó entrando en la emoción: "¿... O cómo grité cuando gracias a ese gol clasificamos en la cancha de River, el día de la lluvia? ¿Sabe cómo grité el gol de la muleta? Es muy divertido lo que pasó ese día, yo iba al palco y mi papá me tenía agarrado del cinturón porque creía que me caía".

"Cuando se retiró Palermo yo dejé de ir a la cancha"



Javier Milei se emocionó al recordar al exjugador de Boca: "Martín me llenó de alegrías".

"Ni le cuento lo que viví en Madrid... contra Real Madrid en Japón. Fuimos con mi hermana. Cuando sale el primero, lo veo al Chelo Delgado ir por el costado y lo veía a Martín por el medio. Decía 'gol de Martín, gol de Martín', y la gente me miraba. La tiró al centro y fue gol de Martín. Y después cuando salió el pelotazo de Riquelme, ¿cómo era que se llamaba el defensor afroamericano? (SIC) ¿Ukelele? Makelele. Con Makelele encima agarró e hizo el gol igual. Vi salir la pelota y dije 'gol de Martín'", sumó.

Y recordó: "Es más, cuando se retiró el día que le regalaron el arco tuve que dejar de ir a la cancha de Boca, no pude soportar la tristeza que me causó ver a Martín retirarse. Fueron tantas alegrías que no pude volver", confesó ya en llanto. "¿Cómo no me voy a emocionar si me llenó de alegrías Martín? Salgamos de este tema", pidió con voz entrecortada.

Ya emocionado cerró: "Recuerdo lo que he pasado cada vez que fui a la cancha de Boca. Yo era intenso de Boca, un termo. Y además era termo de Martín".