Operaron al intendente de San Martín de los Andes y deberán intervenirlo nuevamente

Saloniti estuvo internado en la capital neuquina por una intervención quirúrgica y este sábado le dieron el alta.

El intendente de San Martín de los Andes recibió el alta tras someterse a una operación.

La salud del intendente de San Martín de los Andes , Carlos Saloniti , preocupó no sólo a los habitantes de esa localidad cordillerana sino a toda la provincia. Fue internado el viernes para realizarle unos estudios en una clínica de la ciudad de Neuquén y debió ser operado por una afectación renal. Afortunadamente, confirmaron que su recuperación es buena.

Desde el Municipio de San Martín de los Andes informaron este sábado al mediodía que Saloniti recibió el alta médica tras la intervención quirúrgica que se le practicó ayer por una obstrucción renal.

No obstante, indicaron que en 15 días le tendrán que realizar otra intervención, sin mayores presiones. Lo cierto es que aseguraron que “se recupera satisfactoriamente y permanecerá con licencia médica hasta su recuperación completa”.

P10-F02-san-martin-de-los-andes-municipalidad.jpg

El jefe comunal, su familia y el Municipio sanmartinense agradecieron las muestras de apoyo, afecto y buenos deseos recibidas de vecinas, vecinos, integrantes del Ejecutivo municipal, del Concejo Deliberante, del Gobierno provincial y de otros municipios.

Qué le había pasado

A última hora del viernes, desde el Municipio de San Martín de los Andes confirmaron que al intendente se le había detectado una obstrucción renal tras haberle practicado una serie de estudios ni bien fue intenado en la capital neuquina.

Habían adelantado desde prensa de la comuna que el jefe comunal se recuperaba satisfactoriamente y permanecería internado, al menos esa noche, en la clínica San Agustín de esta ciudad.

saloniti figueroa.jpg Carlos Saloniti y Rolando Figueroa.

"El diagnóstico médico se confirmó luego de los estudios realizados durante este viernes, una vez que el intendente ingresó a la clínica tras sufrír una descompensación. Saloniti se encontraba en la ciudad de Neuquén donde cumplió una intensa agenda oficial que incluyó reuniones con el gobernador Rolando Figueroa. Fue trasladado esta mañana a la mencionada clínica luego de presentar síntomas de descompensación", detallaron.