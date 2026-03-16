Tragedia en un hotel patagónico: murió un turista que cayó por el hueco de una escalera caracol

El hombre de 69 años paraba en el centro de Comodoro Rivadavia con su esposa y su hija. Las cámaras confirmaron que cuando bajaba, trastabilló y cayó.

Murió un turista que cayó por el hueco de una escalera caracol del hotel

Un turista de 69 años perdió la vida tras caer desde el cuarto piso de un apart hotel ubicado sobre la calle 9 de Julio , en el corazón del centro de Comodoro Rivadavia , en Chubut.

La víctima, identificada como Plinio Marcos Tabacco , era oriunda de Río Gallegos y se encontraba de paso por la ciudad junto a su esposa y su hija, viajando con destino final en la provincia de Santa Cruz .

El accidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en una escalera interna de tipo caracol, que conecta los pisos del establecimiento.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por la policía a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, Tabacco habría dado un mal paso y perdido el equilibrio mientras descendía.

Centro de Comodoro Rivadavia El centro de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

Al trastabillar, impactó contra la baranda y cayó hacia el interior de la estructura, precipitándose por el hueco interno hasta la planta baja y sufriendo heridas fatales de manera instantánea.

"Se trataba de una persona alta, de contextura física robusta, que por lo que se pudo observar perdió el equilibrio bajando, cayó contra la baranda y de ahí a la parte interior de la escalera caracol", detalló El jefe de la Comisaría Primera, Walter Cornelio este lunes, a dos días de la tragedia, en diálogo con Seta TV.

Sin indicios de criminalidad

El propio comisario explicó que el personal policial fue alertado sobre un accidente dentro del hotel y que al llegar al lugar constataron la caída y de acuerdo a todo lo investigado hasta el momento, se pudo confirmar que se había tratado de una fatalidad, sin que hubiera indicios de la participación de terceros.

Explicó que los videos del circuito cerrado del establecimiento fueron clave para determinar la mecánica del accidente y descartar la posibilidad de que se hubiera tratado de alguna acción deliberada en contra de la víctima, por parte de alguien más.

De hecho, confió que tras revisar las imágenes, los investigadores descartaron de inmediato cualquier tipo de intervención de terceros.

"Se bajaron las filmaciones en forma inmediata. El personal del hotel prestó colaboración y se constató que no hay participación de otra persona ni signos de criminalidad. Se trataría de un accidente corroborado por las cámaras del hotel", enfatizó.

Comodoro Rivadavia panoramica (1)

Cornelio aclaró además que, en principio, no se configura responsabilidad penal por parte del establecimiento hotelero, dado que al momento de la inspección la escalera y las barandas se encontraban en buenas condiciones y no se detectaron fallas visibles en la estructura.

De hecho, según comentó, el trágico episodio generó conmoción tanto el personal del apart hotel como entre los huéspedes que se alojaban en ese momento.

Conmoción en el hotel de Comodoro Rivadavia

El establecimiento, situado en una de las zonas más transitadas de Comodoro Rivadavia, permaneció parcialmente cerrado durante las primeras horas de la mañana del sábado, mientras se llevaban a cabo las pericias. Y según indicó el jefe policial, sus empleados colaborar con la Justicia desde el primer momento.

De todos modos, hasta la mañana de este lunes no había habido ninguna comunicación oficial del establecimiento respecto a lo sucedido en sus instalaciones.

En el lugar se hicieron presentes personal de la División Policía Científica y de la División Policía de Investigaciones (DPI), encabezados por el Of. Ayte. Mayoría y la Subcomisario Daniela Millatruz, respectivamente. También se dio intervención al fiscal general de turno, quien dispuso las primeras diligencias judiciales.