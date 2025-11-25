En Comodoro Rivadavia un prefecto derrapó con la moto y murió: iba sin casco

Las cámaras confirmaron que no llevaba protección. Era habitual protagonista del Desafío K9, una exigente competencia deportiva de la policía de Chubut .

Jorge Miers se accidentó el domingo cerca de las 17.30, en el Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia: hasta el momento, no se detectó participación de otro vehículo.

Un integrante de Prefectura falleció el último domingo tras sufrir un accidente de moto en Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut . La víctima fue identificada como Jorge Federico Miers , de 38 años , quien era conocido entre las fuerzas de seguridad por ser un participante habitual y destacado del Desafío K9 , una exigente competencia deportiva para sus integrantes..

En las últimas horas, los investigadores confirmaron un dato conmocionante: Miers no llevaba puesto el casco al momento del siniestro, algo que tal vez hubiera impedido el desenlace fatal que tuvo el accidente.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo , cerca de las 17.40 , en la calle Código 2436 al 1600 , en el barrio Km 8 de la ciudad petrolera de Chubut. La fecha coincidió, casualmente, con el día en el que se había programado la sexta edición de la carrera de obstáculos que Miers solía disputar desde su inicio, en 2017 .

El jefe de Policía de Km 8, Hugo Morales, reconstruyó los hechos a partir de la intervención de los agentes en el lugar del accidente, tras recibir un aviso del personal de Bomberos que acudió inicialmente a la emergencia.

"Cuando el personal policial intervino, obnservó que sobre la calle de ripio había una persona sobre el suelo y una moto”, describió el comisario.

“Estaba bien, consciente”

Según comentó, Miers recibió asistencia médica inmediata en el lugar y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional. “En ese momento la persona estaba bien, consciente", relató el funcionario policial.

Sin embargo, las graves lesiones que sufrió en la caída provocaron su muerte horas más tarde en el centro de salud.

Este miércoles, medios locales difundieron que las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del derrape, que además de confirmar que el prefecto iba sin casco, permitieron establecer con más precisión lo que le pasó.

Morales explicó: "En las cámaras logramos ver que el hombre llegó a una esquina y ahí es donde cae". Hasta el momento, la investigación no registra la participación de otro vehículo en el incidente, por lo que está casi totalmente establecido que Miers simplemente derrapó en el ripio y perdió el equilibnrio.

Comodoro Rivadavia - Jorge Miers, el prefecto que iba en moto sin casco, cayó y murió El prefecto Jorge Miers: luego de caer con su moto estaba consciente, pero horas después murió en el hospital de Comodoro Rivadavia.

El fiscal general Martín Cárcamo, a cargo del caso, ordenó el secuestro de la moto para someterla a peritaje técnico. En el momento del accidente, también ordenó la inspección ocular del sitio donde ocurrió y la toma de declaraciones a testigos presenciales.

Los resultados de la autopsia serán otro elemento que podría terminar de confirmar las causas que provocaron la caída del motociclista.

Comodoro Rivadavia: el adiós a un prefecto y deportista

Asthor Knine, de la División Canes de la Policía del Chubut, organizadora del Desafío K9, despidió a Miers en las redes sociales con un emotivo mensaje.

"Querido Miers Jorge, esperamos que estés en lo más alto del cielo descansando, iluminando a tus seres queridos y compañeros. Gracias por haber confiado en nuestra división y en la organización del evento DESAFÍO K9 en ediciones anteriores", escribió el jefe policial.

El posteo estuvo acompañado de varias fotos del prefecto participando de la competencia junto a otros integrantes de las fuerzas de seguridad. "Acompañamos a sus familiares en el sentimiento y en este difícil momento", cerró Knine.

Desafío K9 - competencia deportiva de la Policía de Chubut, en Comodoro Rivadavia El Desafío K9, la exigente competencia de obstáculos que organiza la División Canes de la Policía de Chubut en Comodoro Rivadavia.

El Desafío K9 es una carrera de obstáculos organizada por la División Canes de la Policía del Chubut en Comodoro Rivadavia. El recorrido tiene entre 8 y 9 kilómetros y combina trabajo en equipo con pruebas físicas de extrema exigencia, ya que los participantes deben superar obstáculos tanto naturales y como artificiales que se les interponen con la línea de meta.

La competencia evalúa la resistencia y la capacidad de trabajo conjunto de los participantes. En la última edición, realizada justamente el día del fatal accidente y con motivo de un nuevo aniversario de la Policía de Chubut, estuvo abierta al público general, que podía anotarse con un arancel de 90 mil pesos por persona. Lo recaudado sería destinado al presupuesto de la División Canes de la policía.

Los equipos del Desafío K9 se conforman con tres personas (trinomios), con la obligatoriedad de incluir al menos una mujer entre sus integrantes.