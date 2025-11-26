Descuento de impuestos municipales en Neuquén: hasta cuándo es la inscripción

Ya hay más de 30.000 contribuyentes inscriptos en el Botón Descuento Neuquino, pero la Municipalidad espera que se sumen muchos más.

Más de 30.000 contribuyentes ya se inscribieron para percibir el Descuento Neuquino que permite obtener una reducción en el pago de la tasa de retributivos. Hasta el 15 de diciembre se podrán inscribir vecinos, comercios y empresas de la ciudad para acceder a sus beneficios.

Fernando Schpoliansky , secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, indicó que el Botón Descuento Neuquino incluye beneficios para la tasa de retributivos, un impuesto que permite cumplir con la limpieza de la ciudad, el barrido de calles y el servicio a Puerta a Puerta. “Todo lo que implica el sistema de limpieza de la ciudad se paga en una tasa que es la de servicio de inmueble”, explicó.

El funcionario comentó que, por iniciativa del intendente Mariano Gaido, se dispuso que las y los vecinos que adhieran al Botón Neuquino obtengan importantes descuentos. “Hay tiempo hasta el 15 de diciembre para adherir al botón. Hay que ingresar a la página web del municipio donde se encuentra el botón de color verde, se ingresa con usuario y contraseña, allí se divisan las propiedades a nombre del contribuyente y ahí se accede al descuento, detalló.

En cuanto a los beneficios, Schpoliansky comentó que los vecinos reciben un 50% de descuento por familia neuquina; comerciantes, un 40%; empresas neuquinas, el 30%; y jubilados, pensionados y personas con discapacidad, el 100% de descuento.

El funcionario resaltó que estos beneficios son acumulables con otros como el débito automático y el pago anticipado del semestre. “De esta forma, se puede obtener hasta el 75% de descuento en los retributivos. Reforzamos la campaña de adhesión porque es muy importante que cada persona solicite”, finalizó.

Municipalidad de Neuquen 02.jpg Claudio Espinoza

"El más moderno del país"

Al momento de la presentación del programa, el pasado 28 de octubre, el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, destacó que Neuquén es la única ciudad del país que ofrece descuentos de esta magnitud en los pagos retributivos, es decir, los correspondientes a la recolección de residuos y el barrido de calles, entre otros conceptos.

“El nuevo sistema de recolección es el más moderno del país: pasa seis veces por semana, incluso los feriados. Y gracias al Botón Descuento Neuquino, todos los vecinos podrán pagar hasta un 50 por ciento menos”, subrayó.

Schpoliansky aclaró que este beneficio se suma a los ya existentes, como el pago adelantado, el débito automático y el buen contribuyente. “Todos los descuentos se acumulan. Solo hay que ingresar y hacer clic en el botón antes del 15 de diciembre”, explicó.