La Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) alcanzó un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores del sector. ¿De cuánto es el aumento ?

UOCRA termina el año con incrementos: cómo es la suba de 2 tramos y cuánto será el sueldo en contrucción

El último 14 de noviembre de 2025 resultó una jornada relevante para los trabajadores de la construcción . Es que la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) firmó un nuevo convenio paritario para los empleados del sector . De esa manera, quedaron definidos los salarios para noviembre y diciembre de 2025 . ¿De cuánto es el aumento ?

El acuerdo mencionado más arriba fue refrendado por la Uocra junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Y fue publicado CAMARCO en su sitio web oficial.

La Uocra acordó aumentos salariales de un 1,4 por ciento para el mes de noviembre de 2025 , que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre de 2025 y de un 1,3 por ciento para el mes de diciembre de 2025 , que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de noviembre de 2025 .

Tras los incrementos anunciados, en noviembre de 2025 el sueldo básico por hora de un trabajador nucleado en la Uocra oscila entre 3.784 y 10.400 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $5.200.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.772.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.983.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.400.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.449.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.941.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.485.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.898.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $4.111.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.557.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.223.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.222.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.784.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.219.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.013.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.568.

Sereno

Sueldo básico mensual: $687.385.

Sueldo básico con adicional por zona B: $765.777.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.149.159.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.374.770.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

Claudio Espinoza

Por otra parte, la Uocra –junto a las cámaras empresarias mencionadas más arriba- estableció el pago de una suma mensual, de carácter no remunerativo, pagadera en los meses de noviembre de 2025 y diciembre de 2025, la cual será abonada a los trabajadores y trabajadoras de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75.

Esta suma de carácter no remunerativo que percibirán los trabajadores de la Uocra se fijó del siguiente modo:

La Categoría de Sereno Zona "A" en la suma mensual de $83.200.

La Categoría Ayudante Zona "A" en la suma mensual de $83.200.

La Categoría 1/2 Oficial Zona "A" en la suma mensual de $88.100.

La Categoría Oficial Zona "A" en la $96.200.

La Categoría Oficial Especializado Zona "A" en la suma de $103.300.

Dichas sumas se incrementarán de acuerdo a los adicionales convencionales que por Categoría y Zona correspondan y que surgen de las tablas mencionadas más arriba.