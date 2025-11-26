Allen: murió una nena de 8 años en un trágico incendio

Ocurrió este miércoles en un barrio de la zona norte de la ciudad. Trascendió que la nena estaba sola porque su papá había salido a trabajar.

Una niña de 8 años de edad murió durante la mañana de este miércoles en el incendio de una vivienda en un barrio de la zona norte de Allen .

Vecinos intentaron ayudar a apagar el fuego , cuyo inició no había sido determinado. Luego acudieron efectivos del Cuartel de Bomberos, quienes lograron retirar a la criatura entre las llamas De inmediato fue trasladarla en ambulancia al hospital local, aunque no logró sobrevivir a pesar de la atención médica. Trascendió que había sufrido graves quemaduras.

Efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) que realizaban recorridas preventivas y advirtieron que se había desatado el siniestro también acudieron para prestar colaboración.

En el lugar el hecho generó una gran conmoción entre los vecinos por el trágico desenlace.

Incendio fatal Allen Enorme conmoción causó el Allen el incendio de una casa, donde murió una niña de 8 años. ANAllen

Se presume que la niña se encontraba sola en su casa. Trascendió que su papá es albañil y trabaja la mayor parte del día.

La Policía había cerrado las calles al tránsito vehicular. Se esperaba la llegada del Gabinete de Criminalística para efectuar las pericias que determinen las causas del siniestro.