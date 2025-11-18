Chubut: una fuerte ráfaga hizo volcar un auto y el acompañante salió despedido

El accidente ocurrió este martes a la mañana en la ruta 3 , entre Trelew y Puerto Madryn. El joven de 30 años está internado y el conductor sufrió heridas.

El Ford Focus dio varios tumbos y quedó a la vera de la ruta: al llegar, la policía de Chubut encontró al acompañante despedido a unos 10 metros del vehículo, con serias heridas.

Los vientos fuertes siguen causando trastornos en Chubut y aunque ya pasó lo peor, este martes generó un accidente de tránsito que dejó a un joven de 30 años con heridas de gravedad, luego de que una ráfaga hizo volcar el auto en el que viajaba como acompañante y fue despedido del vehículo.

El violento vuelco se produjo sobre la Ruta 3 , a la altura del Centro de Orientación Socioeducativo (COSE) , en el tramo que une Trelew con Puerto Madryn , alrededor de las 10:30 de la mañana.

Matías Torres , de 29 años , perdió el control del Ford Focus que manejaba, en el que viajaba junto a Gonzalo Lovera , ambos vecinos del barrio San Ramón de Rawson, la capital chubutense .

Los dos muchachos se dirigían a realizar un trámite cuando imprevistamente el auto comenzó a dar tumbos hasta quedar volcado a la vera de la ruta.

Viento cruzado y vuelco

Según lo que le describió el joven conductor al personal policial que respondió a la emergencia, el fuerte viento cruzado que azotaba la zona le hizo perder el dominio del auto, lo que derivó en el desenlace del accidente.

Cuando los agentes de la Comisaría Segunda de Trelew llegaron al lugar, encontraron el Ford Focus severamente dañado y a ambos ocupantes con lesiones.

Lovera, el acompañante, resultó ser el más perjudicado: luego de ser despedido del vehículo cayó a unos diez metros de distancia, y según informó Diario Jornada sufrió heridas de consideración.

Torres, en tanto, estaba consciente pero presentaba lesiones visibles en el brazo y la cabeza.

Nube de polvo en la ruta, por los vientos en Chubut Proteccion Ciudadana de Chubut pide circular con extrema precacaución por las rutas, debido a los fuertes vientos y el polvo suspendido en el aire, que reduce la visibilidad.

Una ambulancia arribó rápidamente al sitio del siniestro y brindó los primeros auxilios a Lovera, quien fue derivado de inmediato al Hospital Zonal de Trelew por la gravedad de su cuadro.

El conductor esperó en el lugar la llegada de otra unidad médica para ser atendido y puesto bajo observación.

El tránsito sobre la Ruta 3 quedó parcialmente restringido mientras trabajaban los equipos de emergencia en el lugar del hecho.

La fuerza policial dejó asentado en el informe el fuerte viento que predominaba en la zona al momento del accidente, un factor que volvió a generar inconvenientes en esta traza nacional, que el día anterior estuvo cerrada durante varias horas entre Trelew y Comodoro Rivadavia, prácticamente en todo el territorio chubutense, debido a la inclemencias del clima.

Hasta el momento no se dio información oficial sobre la evolución del estado de salud del joven que iba de acompañante.

Alerta amarilla en Chubut

Luego de la alerta roja del Servicio Meteorológico para el lunes y la emergencia climática declarada por Chubut cerca del mediodía de ayer ante los estragos que estaban generando las fuertes ráfagas, que en ciudades como Comodoro Rivadavia superaron los 150 kilómetros por hora, este martes el fenómeno no es tan extremo, pero está lejos de disiparse.

Cerca del mediodía, la subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut informó sobre la vigencia de una alerta amarilla, ya que el pronóstico se actualizó con la previsión de vientos del sector oeste y del sudoeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que podrán superar los 90.

Por eso, si bien las distintas rutas que habían sido cerradas el día anterior ahora están habilitadas, las autoridades reiteraron el pedido a la población de transitar con extrema precaución debido a la visibilidad reducida por polvo en suspensión en múltiples sectores y a las propias condiciones de viento, que en la mañana ya generaron un grave accidente.