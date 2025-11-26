Un motociclista del grupo Caballos de Hierro se despistó y murió al querer pasar un camión en la Ruta 3

Ocurrió en el tramo de la doble trocha, entre Trelew y Puerto Madryn. Tenía 64 años e integraba la organización de motoqueros solidarios.

Trelew: Nelson Vila, de Caballos de Hierro, murió en un accidente en la Ruta 3.

Un hombre de 64 años falleció tras sufrir un accidente con su motocicleta durante la madrugada de este miércoles en la Ruta Nacional 3, en la provincia de Chubut .

El motociclista fue identificado como Nelson Vilá, residente en Trelew e integrante de la agrupación Caballos de Hierro, una organización que reúne a motoqueros de la Patagonia argentina en salidas grupales y eventos recreativos y benéficos.

El accidente se produjo en el tramo de la doble trocha de la Ruta 3, que conecta las ciudades de Trelew y Puerto Madryn. Según se desprende de los primeros testimonios, Vilá habría perdido el control de su vehículo al intentar pasar un camión, tras lo cual se despistó y terminó impactando contra el guardarrail. El trelewense era el único ocupante de la moto.

Ruta 3: un testimonio clave

El jefe de la Comisaría Segunda de Trelew, Diego Correa, contó que la Policía fue alertada por varios llamados que, alrededor de las 2 de la mañana del miércoles, empezaron a avisar que había una persona gravemente herida al costado del camino, en la zona norte de Trelew, a la altura del kilómetro 1.400 de la ruta.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron a Vilá con golpes y heridas de consideración, e inmediatamente solicitaron asistencia médica.

Hospital Regional de Trelew, El en Chubut. Tras el accidente en la Ruta 3, Vilá fue trasladado al hospital de Trelew, donde falleció.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal Adolfo Margara de Trelew, donde falleció a las 2.20 de este miércoles.

Un camionero que dio su testimonio a la Policía, contó que la moto de Vilá, que circulaba en el mismo sentido que él, lo sobrepasó a alta velocidad. Según indicó el chofer, en esa maniobra, el motociclista perdió el control y, tras despistarse, golpeó contra las barreras de contención.

El camionero indicó que Vilá circulaba en grupo, junto con otros motociclistas, pero que no llevaba a nadie más en su moto.

Motoquero de alma

El accidente que le costó la vida a Vilá conmocionó a los integrantes de la agrupación Caballos de Hierro, una entidad nacida en Chubut y que ya tiene más de 25 años de existencia.

El propio motociclista de Trelew la describió hace unos años contando: “Nos dedicamos a pasear y una vez al año juntamos donaciones, vamos a un pueblo del interior que designamos, y las llevamos”.

Desde las primeras horas de la mañana de este miércoles, rápidamente se sumaron las primeras palabras de condolencias en mensajes publicados en redes sociales.

“Caballos de Hierro lamenta la partida de uno de sus integrantes. Hasta pronto, Nelson, y buenas rutas en la eternidad. QEPD, es un deseo de todos tus camaradas moteros y amigos”, publicó la agrupación en su cuenta oficial.

“Mi más sentido pésame para ese grupo. Se fue un gran amigo de la vida. Gracias, Nelson, por todos los momentos compartidos”, agregó Jose Luis Sarteschi, otro amante de las motos y compañero de ruta.

Los mensajes llegaron también de agrupaciones colegas de la organización patagónica. “Ebrios del Asfalto acompaña a familiares y amigos de Nelson Vilá, como así también a su agrupación Caballos de Hierro. QEPD amigo”, fue uno de ellos.