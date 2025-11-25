Chubut: tres vuelcos en una semana encendieron las alarmas por el calamitoso estado de la Ruta 25

Se accidentaron un camionero, dos mujeres y un padre con sus hijos. Las quejas por el estado de la vía que une Rawson con la Ruta 40 son constantes.

Tres accidentes de consideración ocurridos entre el miércoles pasado y este lunes pusieron en el eje del debate el mal estado de la Ruta Nacional 25, que atraviesa la provincia de Chubut , entre la ciudad de Rawson y el empalme con la Ruta Nacional 40 a la altura de la localidad de Tecka , unos 100 kilómetros al sur de Esquel .

En las últimas semanas, la Dirección Nacional de Vialidad ( DNV ) avanzó con obras de bacheo en algunos tramos de la ruta, de 527 kilómetros de extensión.

Sin embargo, los reclamos de usuarios por la falta de mantenimiento y la necesidad de repavimentación en sectores críticos son constantes e históricos.

Sin obras intensivas del Gobierno nacional, la 25 no fue incluida en el convenio por el cual el gobierno de la provincia de Chubut se hizo cargo de otros trabajos -el más importante: la doble trocha de la Ruta Nacional 3- a cambio de una condonación de deudas.

Un camión de lana, en medio de los pozos

Este lunes por la tarde la seguidilla de accidentes de la última semana se completó con el vuelco de un camión que transportaba lana volcó tras descontrolarse en un sector profundamente deteriorado, en el tramo Tecka-Paso de los Indios.

Se trata de una de las partes críticas de la Ruta 25, con el asfalto muy deteriorado, irregularidades, baches profundos y huellones, lo que incrementa los riesgos, especialmente para quienes transitan con vehículos pesados.

Volcó un VW Gol en el que iban dos mujeres, en la Ruta 25 de Chubut Volcó un VW Gol en el que iban dos mujeres, en la Ruta 25 de Chubut.

Según se informó, el conductor perdió el control en una zona donde muy poceada y rota, terminó volcando sobre su propia mano de circulación y quedó parcialmente atravesado sobre la ruta, con parte de la estructura apoyada en la banquina.

Más allá de lo impactante del accidente, el chofer no sufrió lesiones de gravedad y logró salir por sus propios medios de la cabina. De todas maneras, recibió asistencia en el lugar por parte de automovilistas que pasaban por la zona.

Un Volkswagen Gol, cerca de Rawson

Anteriormente, el miércoles de la semana pasada, un automóvil en el que viajaban dos mujeres también volcó, a pocos kilómetros de Rawson.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el vehículo —un Volkswagen Gol— circulaba en dirección oeste cuando la conductora perdió el control del coche, que salió de la cinta asfáltica, avanzó descontrolado sobre la banquina y finalmente dio varios tumbos antes de quedar apoyado sobre uno de sus laterales, a escasos metros de la ruta.

Las dos ocupantes sufrieron lesiones leves y, tras la atención inicial en el lugar, las dos fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Subzonal Santa Teresita, de Rawson, donde quedaron bajo observación médica.

El otro vuelco en Chubut: iban a la escuela

Apenas unas horas más tarde, el jueves por la mañana, volcó el conductor de una Volkswagen Surán en la que viajaba junto a sus tres hijos. Fue en el acceso oeste de Trelew, por donde se dirigía hacia Gaiman para llevar a los chicos al colegio.

Según las primeras informaciones, el hombre, de 50 años de edad, derrapó al tomar la rotonda, salió del camino y terminó volcando sobre un alambrado de campo.

Los cuatro ocupantes de la Surán fueron llevados en ambulancia hacia el Hospital Zonal de Trelew, donde los atendieron por golpes y heridas.