Incendio en Epuyén: controlaron el fuego e investigan si realmente fue accidental

La Fiscalía de Lago Puelo inició una pesquisa en la zona de El Pedregoso. Se quemaron más de 200 hectáreas de bosques.

Después de más de dos días lograron controlar el fuego que arrasó con 200 hectáreas en la zona del paraje El Pedregoso , 10 kilómetros al norte del casco urbano de Epuyén , en la provincia de Chubut .

Las autoridades informaron cerca de la noche de este miércoles que las llamas lograron ser mitigadas en un 80% y que el 20% se mantiene controlado dentro del perímetro del incendio, sin expandirse.

Este jueves, el operativo estaba enfocado en la vigilancia de las líneas cortafuegos que se trazaron para evitar que se extendiera el siniestro.

A la par, la Fiscalía local inició una investigación que incluye recolección de pruebas, testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y el trabajo de peritos, para determinar si el incendio se inició efectivamente por una negligencia o fue intencional.

Siguen combatiendo el fuego en Epuyén, Chubut (1) Después de más de dos días, controlaron el fuego en Epuyén, Chubut.

Este miércoles, el intendente de Epuyén, José Contreras, había reconocido que cuando se desató el fuego, vecinos de la zona “se echaban la culpa entre ellos”. El día anterior, una mujer se presentó a las autoridades y dijo que ella había provocado el incendio por accidente al dejar sobre el pasto restos de brasas calientes provenientes de un hogar de calefacción.

Horas decisivas para terminar con el incendio

“El jefe de incendio determinó que, por los trabajos y también por barreras naturales, el avance se detuvo en un 80 por ciento”, confirmó Abel Nievas, secretario de Bosques de Chubut. “Hay puntos calientes en la parte alta, pero sin riesgo de propagación”, aseguró.

El funcionario aclaró que persisten columnas de humo en las zonas altas, pero que el panorama indicaba que se podría alcanzar el control total del evento en las próximas horas.

En total, se estima que más de 200 hectáreas fueron consumidas por el fuego que comenzó a expandirse el lunes por la tarde.

Incendio en Epuyén, Chubut. Casi 300 personas trabajaron en los operativos contra el fuego en Epuyén, Chubut.

Nievas dijo que fue fundamental haber podido utilizar el helicóptero Bell 412 con helibalde, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) donde la topografía impide el ingreso seguro de brigadistas.

También valoró el trabajo de brigadistas forestales, bomberos, y la colaboración del municipio de Epuyén y el de El Hoyo que aportaron maquinaria y personal.

“En el primer día lograron detener el avance hacia las viviendas. Eso fue clave”, reconoció el intendente Contreras. El lunes, cuando el fuego comenzó a expandirse, se evacuó preventivamente a familias de las pocas viviendas cercanas y se establecieron guardias de bomberos. Finalmente, ninguna casa resultó afectada.

Más allá de la tranquilidad de haber controlado la situación, Contreras avisó que “será una temporada complicada” debido a la sequía extrema que atraviesa la región y las altas temperaturas que se esperan.

“Tenemos que aprender de lo que pasó este año”, dijo el jefe comunal en referencia al incendio de enero que arrasó más de 2.000 hectáreas en la zona de Epuyén. “Una chispa genera una tragedia. La conciencia tiene que ser de todos”, insistió.

Epuyén: la investigación

La Fiscalía de Lago Puelo, que tiene autoridad sobre Epuyén, inició un proceso para esclarecer las circunstancias que provocaron el incendio y establecer eventuales responsabilidades penales.

Incendios en Epuyén, Chubut El incendio en Epuyén, Chubut, quemó más de 200 hectáreas.

El foco de la pesquisa se encuentra en el loteo San Francisco, ubicado entre la Ruta Nacional 40 y los ríos Epuyén y Pedregoso, señalado como el área donde se habría iniciado el incendio.

Peritos especializados en incendios fueron convocados para analizar el terreno del lugar y reconstruir la dinámica del fuego. La búsqueda apunta a determinar si hubo materiales acelerantes que refuercen la hipótesis de un incendio intencional, o se trató de negligencia humana.

La Fiscalía también dispuso un relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad en la zona con el propósito de identificar movimientos o presencia de personas en el momento en que comenzó el foco ígneo.