Tragedia en Lago Puelo: una mamá de 34 años, la víctima fatal de otro accidente con alcoholemia positiva

La mujer iba con su hijita de 6 y embistió un auto inexplicablemente detenido en medio de la ruta 16 de Chubut . Tres de sus 4 ocupantes dieron positivo.

Laura Romano Abrea iba al volante del Fiat Uno blanco cuando chocó de atrás al Nissan Sentra inexplicabnlemente detenido en medio del camino a Lago Puelo. Ella murió en el acto y su hijita sufrió múltiples fracturas.

Una joven mamá de 34 años perdió la vida en un violento accidente que sacudió a Lago Puelo el domingo a la mañana, y que según todo indica, fue producto una vez más de la imprudencia: la alcoholemia de tres de los cuatro ocupantes del otro vehículo dio positivo.

La mujer, identificada como Laura Romano Abrea , viajaba con su pequeña hija de seis años en un Fiat Uno por la ruta provincial 16 cuando impactó de forma brutal contra la parte de atrás de un Nissan Sentra , inexplicablemente detenido sobre la calzada.

El siniestro ocurrió cerca de las 9:20 en Villa del Lago , mientras Laura se dirigía hacia el centro de Lago Puelo . La fuerza del golpe fue letal para la conductora, quien murió en el acto.

Su pequeña hija fue sacada del vehículo con múltiples fracturas y llevada de inmediato al Hospital Rural de Lago Puelo. Según trascendció, se encuentra fuera de peligro y está siendo contenida por sus familiares, .

Alcoholemia positiva en el otro auto

La primera línea de investigación apunta a que el Nissan Sentra se encontraba detenido o estacionado sobre la calzada en el momento del impacto. En ese auto viajaban cuatro personas procedentes de El Bolsón, y un dato complica su situación: tres de ellas arrojaron resultado positivo en el control de alcoholemia.

lago puelo accidente El accidente fatal ocurrió a 13 kilómetros de Lago Puelo, en Chubut.

"El choque ocurrió cerca de las 9.20 de la mañana, a unos 13 kilómetros del pueblo. Cuando el personal policial llegó al lugar constató que la conductora del Fiat Uno estaba sin vida. Se inició el proceso de investigación y se trasladó a las personas heridas al hospital, incluida la niña de seis años", explicó Omar Delgado, director de Seguridad de Chubut, en diálogo con Canal 12.

El funcionario también remarcó la magnitud del accidente: "El impacto fue muy fuerte, a juzgar por el daño estructural de los vehículos y por el fallecimiento de la mujer", afirmó.

Desidia, dolor y bronca

La muerte de Laura generó conmoción en Lago Puelo, donde era conocida como una madre trabajadora y dedicada a su hija. Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y de reclamos pidiendo más controles de alcoholemia y mayor presencia policial en las rutas, sobre todo durante los fines de semana.

"No alcanza con hacer controles en el Paralelo. Puelo es chico, pero es grande", expresaron vecinos que exigen justicia y prevención para evitar que se repitan estas tragedias.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios, la Policía del Chubut, personal del Hospital Rural y el Ministerio Público Fiscal, que ordenó las pericias técnicas para establecer con exactitud cómo sucedió todo.

Las tareas en el lugar se prolongaron por varias horas y el tránsito estuvo reducido mientras se hacían los relevamientos. Las autoridades siguen recopilando testimonios y pruebas para hacer avanzar la causa.

Chubut: tres jóvenes internados tras chocar contra un pino

En otro grave accidente, ocurrido unas 24 horas después del que terminó con la vida de Laura, tres jóvenes resultaron gravemente heridos cuando el Peugeot 306 en el que viajaban chocó contra un pino en el camino a La Hoya, cerca de Esquel, en el sector conocido como "Tres Arroyos".

El accidente se registró alrededor de las 8:30 de este lune, cuando el vehículo circulaba hacia el centro de esquí a una velocidad que se presume era alta. Según se informó, el conductor perdió el control del auto, que salió de la calzada y se estrelló contra el árbol, quedando sobre la senda contraria.

Tres jóvenes graves en Chubut tras chocar en auto contra un pino Por la violencia del impacto en el camino que va de Esquel al centro de Esquí El Hoyo, el motor quedó a 10 metros del auto.

La violencia del choque fue tal que el motor se desprendió y quedó a unos diez metros del coche, según informó Diario Jornada.

Además, uno de sus ocupantes, un joven de 17 años, quedó atrapado en el interior y debió ser liberado por bomberos.

Los tres muchachos, con heridas visibles y en estado de shock, fueron trasladados de urgencia para que recibieran atención médica. Personal de la Comisaría Segunda, bomberos y del hospital zonal actuaron en el lugar.

Todavía no hay información oficial sobre si alguno de los ocupantes conducía bajo los efectos del alcohol, algo que se determinará tras los exámenes correspondientes en el hospital.