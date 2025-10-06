La fábrica del alfajor campeón del mundo anunció su cierre: ¿De cuál se trata?

La marca artesanal se consagró en el Mundial realizado en la Rural de Palermo. Los dueños explicaron los motivos detrás de la decisión.

La fábrica del alfajor que obtuvo el primer puesto en la categoría chocolate negro del Mundial del Alfajor , realizado en 2023 en La Rural de Palermo, anunció su cierre . La marca, reconocida por su elaboración artesanal y su calidad, comunicó la decisión el fin de semana a través de sus redes sociales, sorprendiendo a clientes y seguidores.

Se trata de Los T’Puales, una reconocida marca marplatense que anunció el cierre de sus locales y la suspensión total de su producción.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales de la empresa, donde comunicaron la decisión de frenar la actividad de manera indefinida para “tomar perspectiva y recuperarse”.

El anuncio generó un fuerte impacto no solo en Mar del Plata sino también a nivel nacional, ya que Los T’Puales había alcanzado notoriedad internacional en la segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor, celebrado en agosto de 2023 en La Rural, donde obtuvo la medalla de oro al Mejor Alfajor de Chocolate Negro.

A partir de ese reconocimiento, sus productos ganaron popularidad rápidamente y sus ventas se dispararon, tanto en sus puntos de venta locales como en canales mayoristas y online. Sin embargo, ese impulso no alcanzó para sostener la estructura y, un año después, la empresa bajó la persiana.

Alfajor "Los T’Puales": de campeón mundial al cierre

“Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido”, expresaron los fundadores en un comunicado cargado de emotividad y gratitud hacia quienes acompañaron el crecimiento de la marca.

El local de calle Avellaneda de la Ciudad Feliz ya cerró sus puertas y el segundo punto de venta, ubicado sobre la Avenida Libertad, hará lo mismo en los próximos días. También se suspendió la venta mayorista y minorista, tanto presencial como online, y los únicos alfajores disponibles serán los que aún queden en stock en algunos comercios. Una postal dolorosa para quienes encontraron en Los T’Puales un producto que elevó a la clásica golosina argentina a la categoría gourmet.

La historia del alfajor que enamoró a miles de paladares

Los T’Puales fue fundada por una pareja joven de Mar del Plata con una apuesta clara: llevar el alfajor artesanal a un nuevo nivel. Con recetas cuidadas, materia prima de excelencia y una imagen de marca moderna pero arraigada a la tradición local, lograron en poco tiempo posicionarse entre los favoritos del público.

Su nombre, poco convencional, surgió como un juego de palabras familiar, una especie de guiño íntimo que terminó convirtiéndose en una marca registrada. El producto estrella, que se llevó todos los elogios, fue el de chocolate negro con relleno de dulce de leche y un toque justo de sal marina, una combinación que conquistó al jurado del campeonato mundial y que los puso en boca de todos.

Más allá del premio, el verdadero éxito de «Los T’Puales» residía en su compromiso con lo artesanal, el cuidado en cada detalle del empaque, el sabor y la experiencia completa de disfrutar un postre distinto. Por eso, el anuncio de su cierre no pasó desapercibido: fue un golpe duro para fanáticos, colegas y para la ciudad, que los vio crecer desde cero y los celebró cuando llegaron a lo más alto.

Ahora, con las cortinas bajas y las máquinas detenidas, queda la esperanza de un regreso. «Solo tenemos palabras de agradecimiento y amor por todo el tiempo compartido y apoyo. Gracias», cierra el mensaje difundido por la marca. Mientras tanto, los fanáticos seguirán buscando esas últimas cajas disponibles, como si fueran reliquias de un sabor que, por ahora, quedó en pausa.