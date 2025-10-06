Vuelven los clásicos: galletitas icónicas se presentan en coloridas latas limitadas

La propuesta combina nostalgia y diseño. Las nuevas presentaciones estarán disponibles por tiempo limitado en una edición especial para coleccionistas.

Las galletitas podrán conseguirse a través de compra online y estarán disponibles durante todo el mes de octubre.

Dos de los íconos más entrañables del kiosco argentino, las galletitas Merengadas y Sonrisas , se renuevan con un lanzamiento que apela directamente a la memoria afectiva. Ahora se podrán conseguir en coloridas latas coleccionables , una edición limitada que busca homenajear a las generaciones que crecieron disfrutándolas y celebrar su vigencia en el tiempo.

A partir de octubre, estas galletitas regresan con una propuesta que combina nostalgia y diseño moderno: latas coloridas y edición limitada , pensadas tanto para disfrutar como para coleccionar.

Las galletitas “ Sonrisas ” son una marca histórica producida originalmente por Bagley , ahora bajo el paraguas del Grupo Arcor . Por su parte, las “ Merengadas ” también forman parte del amplio catálogo gestionado por esta empresa del rubro alimenticio.

Galletitas,,,

Los expertos en marketing coinciden en que los lanzamientos retro suelen generar un fuerte vínculo emocional con los consumidores. Y es que cuando un producto nos recuerda la infancia, no solo lo compramos por gusto, sino también por la conexión emocional que genera.

Regresan las latas de la infancia: qué contienen y cómo es el diseño

Cada lata especial incluye varios paquetes de las galletitas clásicas, con sus sabores habituales. Lo que cambia es el formato exterior: envases coloridos, con acabados llamativos, reutilizables para guardar otros objetos una vez consumidas las galletitas. El diseño en sí busca captar el valor emocional y coleccionable del producto.

¿Dónde se consiguen?

Las latas estarán disponibles en puntos de venta seleccionados en todo el país, especialmente en kioscos que deseen reforzar su oferta con un producto atractivo. A su vez, algunas de estas latas ya se ofrecen en plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, con venta directa de vendedores que anticipan su demanda.

Por ejemplo, ya se anuncia una lata de Merengadas con visor como “nuevo lanzamiento” en Mercado Libre, con opciones de retiro en local o envío.

Galletitas

Lo mismo sucede con las galletitas “Sonrisas”. También pueden encontrarse en Mercado Libre al mismo precio que su compañera: $24.999. Incluso, arroja la opción de comprar hasta en 12 cuotas.

Según los fabricantes, la producción de estas latas es limitada, lo que genera un atractivo adicional: se trata de un lanzamiento pensado para coleccionistas y amantes de los productos icónicos de kiosco. “Queríamos ofrecer algo más que galletitas; buscamos revivir un recuerdo”, comenta un portavoz de la marca, destacando que cada diseño fue cuidadosamente seleccionado para transmitir nostalgia y un toque moderno a la vez.

En redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), los usuarios opinaron acerca de este suceso. Entre comentarios como “Qué épocas cuando se vendían las galletitas en lata” y “Lo viejo funciona”, fueron varios los que se alegraron por la noticia.

Curiosidades sobre las famosas galletitas de Bagley

Galletitas..

Merengadas: lanzadas hace varias décadas por Bagley, son galletitas reconocidas por su sabor dulce y textura suave, generalmente acompañadas de rellenos o saborizantes frutales (frutilla, chocolate, vainilla). Su nombre hace referencia al merengue, destacando su ligereza y frescura. Con los años, se convirtieron en un clásico de kiosco, presentes en desayunos y meriendas familiares.

Sonrisas: también desarrolladas por Bagley y ahora gestionadas dentro del grupo Arcor, se destacan por su sabor distintivo con relleno de gelatina de frutilla y su diseño alegre, pensado para atraer a niños y jóvenes. Su envase original en paquetitos pequeños las hizo ideales para kioscos y meriendas escolares. El nombre refleja la intención de transmitir alegría a quienes las consumen.