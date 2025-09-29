Galletitas de limón: la receta casera que se hace en minutos, ideal por su frescura

En este artículo delicioso, te ofrecemos una receta casera para preparar unas exquisitas galletitas de limón en apenas un puñado de minutos.

Galletitas de limón: la receta casera que se hace en minutos y es ideal por su frescura

Las galletitas , desde luego, ofrecen una amplia gama de sabores. Desde las rellenas, dulces o saladas, pasando por las obleas, las cookies, las crackers, sin sal o las marineras hasta llegar a la mismísima galleta de la suerte. En este artículo delicioso, te ofrecemos una receta casera y simple para preparar unas exquisitas galletitas de limón en apenas un puñado de minutos.

Es sabido que el limón se emplea para elaborar postres y dulces; en bebidas naturales como la limonada y la leche merengada; en la preparación de salsas, aliños y vinagretas; se utiliza en diversas recetas para acompañar los alimentos y, claro, su jugo también se agrega y condimenta carnes, caldos y otros alimentos.

Para preparar unas 25 exquisitas galletitas de limón en apenas unos minutos, es preciso apuntar esta receta simple, fresca y casera, que incluye los siguientes ingredientes:

100 gramos de manteca (a temperatura ambiente).

100 gramos de azúcar.

1 huevo.

Ralladura de un limón .

. 2 cucharadas de jugo de limón .

. 200 gramos de harina tipo 0000 (aproximadamente).

1 cucharadita de polvo de hornear.

Azúcar impalpable (opcional, para decorar).

A continuación, brindamos el paso a paso para elaborar estas exquisitas galletitas de limón:

1) Batir la manteca y el azúcar. En un bowl, mezclar la manteca blanda con el azúcar hasta lograr una crema suave. Se puede usar tanto un batidor eléctrico como una cuchara de madera.

2) Incorporar el huevo y el limón . Agregar el huevo, la ralladura y el jugo de limón . Integrar bien hasta que la mezcla esté homogénea.

. Agregar el huevo, la ralladura y el jugo de . Integrar bien hasta que la mezcla esté homogénea. 3) Agregar los secos. Incorporar la harina tamizada junto con el polvo de hornear. Mezclar hasta formar una masa tierna. Si está muy blanda, se puede sumar una cucharada extra de harina, pero sin pasarse para que no queden duras.

4) Formar las galletitas . Tomar porciones de masa con una cucharita y hacer bolitas pequeñas. Aplastar apenas cada una y colocarlas sobre una placa enmantecada o con papel manteca, dejando espacio entre ellas.

. Tomar porciones de masa con una cucharita y hacer bolitas pequeñas. Aplastar apenas cada una y colocarlas sobre una placa enmantecada o con papel manteca, dejando espacio entre ellas. 5) Llevar a horno precalentado a 180°C y cocinar durante 10 a 12 minutos, o hasta que apenas empiecen a dorarse en los bordes. Importante: no deben tomar mucho color para que conserven su textura suave.

6) Enfriar y decorar. Retirar del horno, dejar enfriar sobre una rejilla y espolvorear con azúcar impalpable si se desea. También se puede decorarlas con un glaseado de limón casero (azúcar impalpable + unas gotas de jugo de limón).

A la hora de elaborar estas galletitas de limón, es conveniente –de acuerdo a cuál sea nuestro gusto- considerar estos tips:

Si se opta por una textura más crocante, dejar a las galletitas uno o dos minutos más en el horno.

uno o dos minutos más en el horno. Cabe señalar que estas galletitas se conservan muy bien en frascos herméticos por 4 o 5 días.

se conservan muy bien en frascos herméticos por 4 o 5 días. También es posible hacerlas en versión mini o con cortantes si es que buscamos darles una forma especial.

Es oportuno remarcar que las galletitas de limón son más que ideales para regalar o bien armar una merienda casera.