Deliciosas galletitas de coco sin harina: cómo hacer esta receta con solo 4 ingredientes en minutos

Se trata de una preparación muy rápida y económica, que además es apta para celíacos y para quienes prefieren evitar el gluten.

Después de su furor en la pandemia de coronavirus, la repostería casera sigue vigente en millones de hogares. Y una de las recetas más populares es la de galletitas de coco , un clásico que, además de ser rápido y económico, también es apto para celíacos o para quienes prefieren evitar el gluten.

De delicioso resultado y llenas de sabor, para hacer estas irresistibles galletitas sólo se necesitan cuatro ingredientes :

Su gusto dulce, textura crocante y aroma tropical la convierten en una opción ideal para acompañar el mate, el café o un té de la tarde. Otra de sus ventajas es que se cocinan en apenas minutos, tanto en el horno como en la airfryer. Y al no requerir productos caros, son una alternativa perfecta para quienes desean disfrutar de un dulce casero a muy bajo costo.

galletas coco2 Estas galletitas de coco se pueden cocinar tanto en el horno como en la airfryer.

Paso por paso, cómo preparar las deliciosas galletitas de coco

Preparación de la mezcla base: en un recipiente grande, se coloca el coco rallado. Es recomendable que sea de buena calidad y que no tenga azúcar añadida, para mantener el control sobre el dulzor final. Luego, se añade la ralladura de limón, que aportará un aroma fresco y un toque cítrico a las galletitas.

A la par, en otro recipiente, se baten ligeramente los huevos con la cucharadita de vainilla líquida hasta que la mezcla quede homogénea. Finalmente, se incorpora esta mezcla a los ingredientes secos, revolviendo con una cuchara o espátula hasta obtener una masa uniforme.

Formar las galletitas: con las manos limpias, se toman pequeñas porciones de masa y se forman bolitas o discos planos, según la preferencia de cada uno. Si la masa está demasiado blanda, se puede refrigerar durante unos 15 minutos para facilitar la manipulación y evitar que se deshagan al hornear. Luego, colocarlas en una bandeja previamente forrada con papel manteca, dejando espacio entre cada una para que no se peguen al expandirse.

Hornear: llevar las galletitas al horno precalentado a 190 grados por aproximadamente diez minutos. Uno de los consejos para saber cuándo retirarlas es observar si los bordes se ven dorados y la superficie tenga un aspecto ligeramente tostado. Es importante no pasarse con el tiempo de cocción para mantener una textura crocante por fuera y tierna por dentro.

galletas coco3 La receta consiste en solo cuatro ingredientes y una fácil preparación.

Enfriar y... ¡disfrutar!: una vez terminada la cocción, retirar las galletas del horno y dejarlas enfriar en la bandeja durante unos minutos. Luego, transferirlas a una rejilla para que se enfríen completamente. Así, se asegura que mantengan su textura perfecta.

Una receta simple, rápida, económica y saludable

Uno de los mayores atractivos de esta receta es su sencillez. Con apenas cuatro ingredientes básicos, se pueden hacer galletitas para nueve personas. La preparación no requiere utensilios especializados ni técnicas complejas, por lo que es especial para principiantes o para niños, fomentando la creatividad en la cocina.

En cuanto al costo, estos ingredientes suelen ser económicos y accesibles en cualquier supermercado. En ese sentido, al no llevar otros productos más costosos como manteca, azúcar o harinas especiales, se ajustan a diferentes presupuestos sin gastar mucho dinero, siendo una excelente opción para quienes buscan un postre práctico, económico y delicioso.

galletas coco4 Estas galletitas son aptas para celíacos o para quienes prefieren evitar el gluten.

Estas galletitas también aportan ciertos beneficios. El coco rallado es una excelente fuente de grasas saludables y fibra, que ayuda a mantener la sensación de saciedad por más tiempo y favorece el funcionamiento digestivo. La ralladura de limón, en tanto, agrega vitamina C, que refuerza el sistema inmunológico y aporta frescura al paladar. Los huevos, por su parte, aportan proteínas de alta calidad, esenciales para el desarrollo y reparación del cuerpo.