El clima en Neuquén

icon
13° Temp
47% Hum
El Comedor
La Mañana chipá

Imperdible: receta de chipá relleno de jamón y queso

Una receta sencilla y muy deliciosa para cocinar, chipá relleno y disfrutarlo en estos días de bajas temperaturas.

Por Nico Visne
Imperdible: receta de chipá relleno de jamón y queso

Si el chipá o la chipa, (con tilde, sin tilde, calentito, tibio, de mañana, de tarde, de noche) es un producto muy rico, no quieras imaginarte lo que significa relleno.

En esta ocasión lo hice con jamón y queso que es lo que tenía en casa.

Se puede optar por tomate confitado, queso de cabra o algún chorizo o carne estofada y tierna.

Generalmente los hago de mayor tamaño que los clásicos de panadería, sobre todo para que entre bien el relleno.

La primera vez que probé un chipa relleno fue en una feria Masticar y me lo convidó Patricia Courtois, donde en su libro tiene una receta y ella es una maestra.

Aquí los ingredientes y los pasos. ¡A disfrutar!

Chipá relleno.mp4

Ingredientes

80 g queso Mar del Plata o Criollo o cáscara colorada

250 g fécula de mandioca

60 g queso sardo

50 g manteca

½ vaso de leche

1 huevo

1 pizca sal

Queso cremoso c/n (para el relleno)

Desarrollo

Cortar el queso cremoso en daditos, pasarlo por fécula de mandioca y mandar al freezer casi media hora aproximadamente.

Luego en un recipiente mezclar la fécula, la sal, manteca (no tiene que estar súper rígida de frío sino temperatura ambiente), los quesos rallados, el huevo y comenzar a unir e integrar todo. Parece a primera vista que eso no va a resultar, pero camina.

Amasar, apretar, unir hasta que se vaya integrando todo ese arenado que parece bastante raro y no se termina de unificar. Vas a ver que en un ratito comienza a tomar forma de masa.

Agarramos un pedacito y comenzamos a darle forma de bolita. Le hacemos un hueco de a poco en el centro y colocamos un pedacito de queso con una tirita de jamón envuelta. Cerramos bien, que no quede grieta y volvemos a amasar y trabajar para darle forma. Así con toda la masa.

Calentamos el horno a 220 y ponemos una fuente enmantecada con los chipas crudos. 15 o 20 minutos o sencillamente hasta que estén dorados.

Click para más recetas.

Visitá la tienda virtual de Schroeder Wines.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso