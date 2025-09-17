Sesión caliente por los vetos de Javier Milei: cómo será la votación de los diputados neuquinos

Se tratan los vetos a la emergencia pediátrica del Garrahan y el financiamiento universitario. Lo que contaron a LMNeuquén , en la previa a la sesión.

La Cámara de Diputados tratará en la sesión de este miércoles los vetos del presidente Javier Milei , a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario . Ambas propuestas fueron sancionadas por el Congreso de la Nación a fines de agosto, pero el mandatario las vetó el 4 de septiembre. En el medio, perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y ahora los diputados analizarán como se posicionan ante este escenario. ¿Cómo jugarán los diputados neuquinos?

Se sabe que los partidos políticos mandan y que en el caso de La Libertad Avanza, la diputada nacional Nadia Márquez y candidata a senadora de la Nación, ya adelanto que votará para sostener el veto de Milei. Incluso, en un reel de Instagram que trajo polémica en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), describió la situación salarial de las universidades.

“ No dejes que te mientan. Durante el gobierno de Alberto Fernández y Massa , en 2023, congelaron los gastos de funcionamiento de las universidades. El gobierno de Javier Milei actualizó los gastos en funcionamiento en un 345% en 2024 y lo que va de 2025. Y en materia salarial, entre enero de 2024 y mayo de 2025, hubo un acumulado del 111%, más un 7,5% adicional entre septiembre y noviembre”, sostuvo Márquez. Pero enseguida desde la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (Adunc) salieron a desmentir esas cifras, relativizando el recorte del discurso. "Se quiere justificar porque va a justificar el ajuste", dijo Silvia Brouchoud, secretaria general del gremio.

nadia marquez.jfif La diputada nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez.

La sesión está prevista para las 13, y se especula que cerca de las 15 comenzará el tratamiento del hospital Garraham, un tema sensible que dividió aguas incluso hasta en sectores que apoyan al gobierno.

Diputados neuquinos: cómo van a votar y por qué

En Neuquén, el diputado nacional por el MPN (hoy alineado a La Neuquinidad de Rolando Figueroa), Osvaldo Llancafilo, adelantó a LMNeuquén cómo votará esta tarde. "Hoy a la hora de tratarse el veto a la emergencia pediátrica, que es lo que contiene la situación del Garrahan y el presupuesto universitario, voy a acompañar las dos leyes por coherencia, ya lo he acompañado antes".

Osvaldo Llancafilo - Emergencia en Discapacidad_2.jpeg El diputado neuquino Osvaldo Llancafilio.

En ese sentido, el diputado dijo que su argumento es sencillo: "El presupuesto prorrogado del 2023, sobre el 2024 y 2025, con una inflación del 211 por ciento, iba a traer estas consecuencias, y nosotros lo anticipamos. No es bueno que la Argentina tenga un presupuesto prorrogado con la inflación que tiene, por lo cual las partidas han quedado desactualizadas y los trastornos que eso genera de manera administrativa con los servicios que se prestan diariamente".

Pero también sostuvo que más allá de la contingencia del presupuesto universitario y la emergencia pediátrica, está de acuerdo con el presupuesto 2026 que presentó Milei el lunes por la noche, en cadena nacional en diferido.

"Estamos de acuerdo con los controles y auditorías, pero en el nombre de ello no se puede reestructurar presupuestariamente cunado, ellos significa un retraso. Las auditorías están bien, pero no está bien que no haya un plan de contingencia de esos retrasos, y en función de ello voy a acompañar la insistencia de las dos leyes", indicó.

Tanya Bertoldi: ¿Va a dar quórum?

Tanya Bertoldi de Unión por la Patria (también dentro del esquema de La Neuquinidad) en diálogo con LMNeuquén y antes de emprender el viaje a Buenos Aires, dijo que "por supuesto daré quorum y votaré a favor del financiamiento universitario y Garrahan".

Había dudas de su presencia por la última experiencia en el Congreso Nacional, cuando se descompensó, pero esta vez indicó que incluso hasta tendrá una intervención con la palabra en la Cámara de Diputados.

tanya bertoldi congreso.jpg La diputada nacional por Unión por la Patria de Neuquén e integrante de La Neuquinidad, Tanya Bertoldi.

"Sobre si intervendrá o no en la sesión, dijo que "si hay tiempo sí, se espera que sea una sesión larga, debido a que en estas instancias nunca contamos con tiempo suficiente". No obstante, adelantó que sí se expresará en las redes sociales, en caso de que no haya tiempo para la intervención.

En tanto que Pablo Todero del mismo bloque peronista, pero por fuera de la estructura del gobernador de Neuquén, dijo que "obviamente voy a rechazar los vetos, está claro que Milei y la Libertad Avanza no tienen ningún interés en solucionar ninguno de los dos temas".

PABLO TODERO-.jpg El diputado nacional por Unión por la Patria, Pablo Todero.

Pero a diferencia de Llancafilo, que nunca que votará a favor del presupuesto de Milei, Todero lo hará en contra. "En el proyecto de presupuesto 2026 queda más que claro el desfinanciamiento a las universidades para el año que viene y no hablar en salud, aparte de recortarnos el subsidio al gas a las zonas frías del país y el recorte a los trabajadores en blanco en las asignaciones familiares", explicó.

Pablo Cervi, actual diputado radical por Neuquén y segundo candidato a senador por La Libertad Avanza no se expresó en detalle, pero se sabe que sostendrá los vetos presidenciales y votará a favor del presupuesto 2026 de Javier Milei.