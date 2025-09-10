¿Cómo hacer una hamburguesa en sándwich de manera sencilla y deliciosa?

Una receta fácil, suave, rica y sabrosa. Simpleza y sencillez en una elaboración de hamburguesa sin secretos.

La receta de cómo hacer una hamburguesa en sándwich

Una buena hamburguesa tiene varias características. Un sándwich de hamburguesa es una comida infalible para todos aquellos amantes o simpatizantes de la carne. No hay demasiados secretos ni vueltas. Quizás algunos toques además de sal y pimienta en la mezcla de carne. Elegir el corte correcto, tener una buena cocción y sumar buenos productos entre los panes.

Esta hamburguesa no es rimbombante, no chorrea, no chilla, no encandila. Su característica es la suavidad, el sabor, el pan lactal que la acompaña y un toque de manteca en su mezcla. Está inspirada en la receta de la gran cocinera que es Ximena Sáenz.

Ingredientes para dos

50 g de manteca

½ cebolla

75 g pan lactal

½ taza de leche

½ kilo de roast beef picado

1 cda mostaza

sal

pimienta

lechuga

tomate

queso

ketchup

2 pan de hamburguesa

Procedimiento

Picar la cebolla chiquita. Saltearla en una sartén caliente con un poquito de manteca con sal y pimienta hasta que se ponga tierna. Reservar.

Cortar el pan lactal en trozos y humedecerlo en la leche fría.

En un recipiente mezclar la carne, con la cebolla, sal, pimienta, mostaza y el pan lactal remojado. Mezclarlo todo, amasar con las manos y sumarle un toque más de manteca blanda.

receta hamburguesa 00

Seguimos amasando bien , insistentemente, para que la carne largue su colágeno y le dé firmeza. Formamos dos pelotas grandes y las aplastamos con ambas manos. Las llevamos a la heladera un rato para lograr solidez.

Luego de un rato las cocinamos en una plancha, sartén caliente, horno o parrilla de los dos lados, hasta que esté cocida por dentro.

Armar el sandwich como más les gusta y disfrutar!