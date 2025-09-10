¿Cómo hacer una hamburguesa en sándwich de manera sencilla y deliciosa?
Una receta fácil, suave, rica y sabrosa. Simpleza y sencillez en una elaboración de hamburguesa sin secretos.
Una buena hamburguesa tiene varias características. Un sándwich de hamburguesa es una comida infalible para todos aquellos amantes o simpatizantes de la carne. No hay demasiados secretos ni vueltas. Quizás algunos toques además de sal y pimienta en la mezcla de carne. Elegir el corte correcto, tener una buena cocción y sumar buenos productos entre los panes.
Esta hamburguesa no es rimbombante, no chorrea, no chilla, no encandila. Su característica es la suavidad, el sabor, el pan lactal que la acompaña y un toque de manteca en su mezcla. Está inspirada en la receta de la gran cocinera que es Ximena Sáenz.
Ingredientes para dos
50 g de manteca
½ cebolla
75 g pan lactal
½ taza de leche
½ kilo de roast beef picado
1 cda mostaza
sal
pimienta
lechuga
tomate
queso
ketchup
2 pan de hamburguesa
Procedimiento
Picar la cebolla chiquita. Saltearla en una sartén caliente con un poquito de manteca con sal y pimienta hasta que se ponga tierna. Reservar.
Cortar el pan lactal en trozos y humedecerlo en la leche fría.
En un recipiente mezclar la carne, con la cebolla, sal, pimienta, mostaza y el pan lactal remojado. Mezclarlo todo, amasar con las manos y sumarle un toque más de manteca blanda.
Seguimos amasando bien , insistentemente, para que la carne largue su colágeno y le dé firmeza. Formamos dos pelotas grandes y las aplastamos con ambas manos. Las llevamos a la heladera un rato para lograr solidez.
Luego de un rato las cocinamos en una plancha, sartén caliente, horno o parrilla de los dos lados, hasta que esté cocida por dentro.
Armar el sandwich como más les gusta y disfrutar!
