Receta: Pan de papa, textura única para todos los gustos

Con su miga suave y sabor inconfundible, el pan de papa combina tradición hogareña y nuevas tendencias en la panadería argentina.

En la Argentina, el pan no es solo un alimento: es cultura, es compañía, es símbolo de encuentro. Y dentro de la amplia variedad de recetas que poblaron mesas familiares y panaderías de barrio, el pan de papa ocupa un lugar especial. Suave, húmedo y esponjoso, este pan que mezcla harina de trigo con puré de papa cocida supo convertirse en un clásico hogareño y también en un producto de tendencia en las panaderías de autor.

El pan de papa tiene dos grandes virtudes: por un lado, su textura aireada y blanda que invita a comerlo solo o acompañado; por otro, su versatilidad. Funciona igual de bien como pan de mesa, para sandwiches o como base de hamburguesas. En los últimos años, este último uso lo volvió a poner en el centro de la escena, ya que muchas hamburgueserías artesanales lo adoptaron como sello de identidad.

La combinación de pan con papa no es nueva. En Europa existen versiones centenarias, sobre todo en Alemania e Irlanda, donde la papa se integraba a la panificación como recurso para estirar la harina en épocas de escasez. Con la inmigración, estas costumbres llegaron al Río de la Plata y se mezclaron con el gusto local por el pan casero y las facturas.

Sin embargo, en la Argentina, el pan de papa cobró popularidad recién en el siglo XX, cuando las panaderías empezaron a ofrecerlo como alternativa más suave al pan de leche o al pebete. Su uso en el mundo de las hamburguesas, potenciado por la movida gastronómica de la última década, terminó de consolidarlo como uno de los panes más buscados por los consumidores jóvenes.

Ingredientes básicos para un pan de papa casero

La receta tradicional no tiene secretos ni requiere ingredientes difíciles de conseguir. Para un pan tierno y sabroso se necesita:

500 g de harina 000

200 g de papa hervida y hecha puré

25 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca)

50 g de manteca

1 huevo

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de sal

200 ml de leche tibia (aproximadamente)

Paso a paso de la preparación

El fermento: disolver la levadura con una cucharadita de azúcar en un poco de leche tibia. Dejar reposar hasta que espume.

La masa: mezclar la harina con la sal, sumar el puré de papa frío, la manteca blanda, el huevo, el azúcar y la levadura activada. Incorporar la leche de a poco hasta formar una masa suave.

Amasado: trabajar la masa sobre la mesada hasta que quede lisa y elástica. La papa aporta humedad, por lo que no conviene pasarse con la harina.

Leudado: dejar reposar en un bol cubierto con un paño, durante una hora o hasta que duplique su tamaño.

Formado: dividir en bollitos o darle forma de pan grande, según el uso que se le quiera dar.

Segundo leudado: dejar descansar otros 30 minutos en la placa de horno.

Cocción: hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y al golpear la base suene hueco.

Un pan versátil y moderno

El pan de papa es, al mismo tiempo, tradición y modernidad. Aporta una miga tan húmeda que se conserva fresca por más tiempo que otros panes comunes. Por eso, es ideal para preparar sandwiches de miga, picadas o incluso para acompañar guisos y sopas.

En la escena gastronómica actual, donde la hamburguesa gourmet ganó terreno, este pan se convirtió en protagonista. Suaves pero firmes, los bollos de pan de papa soportan perfectamente el peso de la carne, los quesos y las salsas sin desarmarse. Además, el ligero dulzor que aporta la papa hace un contraste perfecto con los sabores intensos de las hamburguesas artesanales.

El regreso a lo casero

La pandemia y el auge de la cocina hogareña también tuvieron un rol importante en el regreso del pan de papa. Con la escasez de levadura en 2020, muchas personas probaron con recetas alternativas y redescubrieron este clásico. Hoy, hacer pan en casa dejó de ser una rareza para transformarse en un ritual de fin de semana o en un momento compartido en familia.

