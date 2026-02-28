Masa de tarta casera perfecta y tres rellenos que siempre funcionan en tu cocina

Aprendé a preparar una masa casera fácil y versátil y sumá tres ideas de relleno infalibles para tartas para todo momento.

La tarta es un clásico indiscutible en las casas argentinas : fácil, versátil y perfecta tanto para un almuerzo rápido como para una cena informal.

Lo que muchas veces marca la diferencia entre una tarta común y una inolvidable es la masa casera . Hacerla en casa no solo es simple, sino que también te permite controlar la calidad de los ingredientes y adaptarla a tus gustos o necesidades.

Una buena masa tiene esa textura crujiente por fuera y tierna por dentro, algo que las versiones industriales rara vez logran.

Además, podés jugar con harinas diferentes o cambiar la proporción de grasa según lo que prefieras: más ligera, más hojaldrada o más rustica.

Ingredientes para una masa casera clásica

250 g de harina común (podés mezclarlas con integral si querés un sabor más fuerte)

125 g de manteca fría en cubitos (si preferís, reemplazala por aceite para una masa más liviana)

1 huevo

1 pizca de sal

2–3 cucharadas de agua fría, según necesidad

Esta combinación de ingredientes básicos da como resultado una masa manejable y que se adapta bien a distintos tipos de tartas: saladas o más elaboradas.

masa caera tarta.jpg Masa casera para rellenar tus tartas

Paso a paso para una masa perfecta

Mezclá los secos: En un bol amplio, colocá la harina y la sal. Agregá la manteca fría y, con las manos o un cornet, desarmala para que quede integrada con la harina pero sin que llegue a derretirse. La idea es lograr una textura arenosa, que luego dará esa característica crocante.

Incorporá el huevo: Añadí el huevo y empezá a mezclar hasta que la masa comience a formarse. Si notás que está muy seca, sumá de a cucharadas el agua fría hasta que quede suave pero sin pegarse.

Amasá apenas: Sacá la masa del bol y amasá muy suavemente, solo hasta integrar todo. No hay que sobretrabajarla para que no pierda su ternura. Armá un bollo, envuelto en film, y dejalo reposar en la heladera por unos 30 minutos.

Forrá el molde: Estirá la masa sobre una superficie enharinada hasta que tenga el diámetro necesario para forrar tu molde. Ajustá los bordes y, antes de hornear, pinchá el fondo varias veces con un tenedor para que no se infle.

Prehorneá si hace falta: Si el relleno que pensás usar es muy húmedo o necesita poco tiempo de cocción, es útil prehornear la base. Podés cubrirla con papel aluminio y pesos (legumbres secas o bolitas de cerámica) y llevarla a horno precalentado a 180 °C por 10–12 minutos. Luego retirás el peso y seguís 5 minutos más para que se dore levemente.

Tres ideas de relleno que la rompen

Una vez que tenés la masa lista, las posibilidades se multiplican. Acá van tres opciones infalibles para diferentes momentos del día o de la semana:

tarta-jamon-y-queso.webp Tarta de jamón, queso y tomate.

1. Clásica de jamón, queso y tomate

Esta combinación nunca falla. Ideal para un almuerzo rápido o para salir del apuro, balancea lo sencillo con lo irresistible.

Ingredientes:

200 g de jamón cocido

200 g de queso en fetas (muzarella, dambo o port salut)

2 tomates en rodajas

Orégano y un chorrito de aceite de oliva

Colocá primero las fetas de jamón y queso sobre la masa ya prehorneada. Distribuí los tomates por encima, espolvoreá orégano y rociá con un poco de aceite de oliva. Horneá hasta que el queso esté fundido y la masa bien dorada.

sinfonia-verde-tarta-irresistible-espinaca-y-ricota.webp Tarta de espinaca y ricota. Imperdible

2. Tarta de espinaca y ricota

Una opción más ligera y nutritiva, ideal para acompañar con una ensalada fresca.

Ingredientes:

300 g de espinaca cocida y escurrida

200 g de ricota

1 huevo

50 g de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Mezclá la espinaca picada con la ricota, el huevo y el queso rallado. Condimentá con sal, pimienta y un toque de nuez moscada. Rellená la masa y horneá a 180 °C por unos 30 minutos o hasta que esté dorada y firme.

tarta cebolla carame.jpeg Tarta de cebolla caramelizada. Fácil de hacer y muy rica.

3. Cebolla caramelizada y queso de cabra

Si querés algo con un perfil más sofisticado, esta tarta combina sabores dulces y salados que sorprenden.

Ingredientes:

3 cebollas grandes en juliana

2 cucharadas de azúcar

150 g de queso de cabra

Un chorrito de vino blanco

Sal y pimienta

Caramelizá las cebollas con una pizca de sal y azúcar a fuego bajo. Cuando estén doradas, desglasá con un chorrito de vino blanco y cociná hasta que el líquido se evapore. Colocá la cebolla sobre la masa y desmenuzá el queso de cabra por encima. Horneá durante unos 20 minutos más o hasta que los bordes estén crocantes y a disfrutar.

