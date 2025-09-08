¿Cómo hacer en casa un sándwich triple de miga?

Una preparación fácil y deliciosa para armar un sándwich de miga fantástico. Sabor y sencillez para tener en cuenta siempre.

Marche un triple de miga

El formato sandwichito es una de las cosas más hermosas de la humanidad. Es ilimitado el mundo sándwich y lo que puede ponerse dentro de él.

Una de las comidas que más adeptos tiene son sin lugar a dudas los sandwiches de miga. Irresistibles, adictivos y simbólicos para la hora del copetín, los cumpleaños o algún agasajo. Pero también es un ejercicio que debemos permitirnos en casa.

Aquí va un sándwich triple con diferentes combinaciones. Quienes no coman carne, quizás sacando el jamón tienen una opción veggie maravillosa.

Ingredientes:

Berro

Ciboullete

Queso en fetas

Queso rallado

Palta

Queso crema

Huevos

Jamón

Manteca

Pan de molde

Rabanito

Sal

Pimienta

Desarrollo:

Untar con manteca una plancha de pan. Sumar sal y pimienta.

Procesar la palta con queso crema y los huevos duros picados.

Untar el pan previamente enmantecado con esa pasta. Sumar un poco de berro y ciboullete.

Tapar con plancha de pan.

Untar nuevamente la pasta de palta, queso y huevo y sumar berro, láminas de rábano (ideal cortados con mandolina, ojo los dedos) y frutas de queso.

Nuevamente tapar y volver a enmantecar el pan.

Sumar pimienta, fetas de jamón y cubrirlo con la pasta nuevamente.

Tapar y meter dentro de un lienzo húmedo en la heladera para que no se sequen, clave.

