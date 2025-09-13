La receta viral de calabaza rellena de Cazzu: cómo hacerla en pocos pasos

Desde su cuenta de TikTok, la cantante urbana mostró cómo realizar esta receta tan simple como saludable.

Cazzu es una de las principales referentes de la música urbana . La artista lanzó su nuevo álbum “ Latinaje ”, que se ubicó entre los más escuchados, y presentó su primer libro . Pero en medio de su ajetreada carrera, la cantante también se da tiempo para cocinar y compartirlo en redes para sus miles de seguidores.

Recientemente, Julieta Emilia Cazzuchelli -como es su nombre real- mostró en TikTok su receta saludable para hacer calabaza rellena de pollo de forma sencilla y sin ser experto en la cocina.

De entre casa y bailando su tema " Menú de Degustación" junto a su hija Inti , la artista mostró el p aso a paso de la preparación. “El queso es saludable por eso no se derrite tanto, se observa y no se juzga. Calabaza y pollito, gran menú”, comentó.

Los ingredientes de la receta de Cazzu

Para este plato, se necesitan los siguientes ingredientes:

Un zapallo cabutia entero

Un diente de ajo

Medio morrón rojo

Una cebolla de verdeo

Una pechuga de pollo

Condimentos: sal, pimienta y pimentón

100 gramos de queso cremoso

cazzu La cantante mostró el paso a paso de la preparación en TikTok.

La preparación, paso a paso

Lavar y cortar el zapallo cabutia en dos partes iguales.

y el zapallo cabutia en Quitar las semillas y pintar con un poco de aceite en ambas mitades.

y pintar con un poco de aceite en ambas mitades. Envolver en aluminio y llevar al horno durante aproximadamente una hora.

durante aproximadamente una hora. Mientras tanto, saltear la parte blanca del verdeo junto al resto de las verduras ya cortadas y condimentar a gusto (sal, pimienta, pimentón).

junto al resto de las verduras ya cortadas y condimentar a gusto (sal, pimienta, pimentón). Retirar el salteado de verduras, cortar en cubos la pechuga de pollo y colocar en la misma sartén. Condimentar a gusto nuevamente.

y colocar en la misma sartén. Condimentar a gusto nuevamente. Pasada la hora, retirar ambas mitades y vaciar el relleno de cada una utilizando una cuchara.

de cada una utilizando una cuchara. Mezclar el relleno del zapallo con el pollo y las verduras .

el relleno del . Colocar la mezcla en una de las mitades.

Colocar el queso ya cortado en cubos y decorar con la parte verde de la cebolla de verdeo.

y decorar con la parte verde de la cebolla de verdeo. Llevar nuevamente la cabutia envuelta en aluminio al horno durante 15 o 20 minutos.

cazzu2 Así quedó el plato de Cazzu una vez terminado.

El libro de Cazzu que sorprendió a todos

A principio de mayo pasado, la cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su libro, “Perreo: una revolución”. "Varias veces me encontré sintiéndome una estúpida por pensar que tengo el derecho a escribir un libro. Después me acordé que existen libros de mierda y se me pasó. Aunque, obvio, espero que este no sea el caso, eso dependerá de la opinión de ustedes", escribió, con cierta ironía, en su cuenta de Instagram.

Según explicó ella misma, la publicación “cuenta, reivindica y reniega sobre la industria musical urbana precisamente, sobre la vida siendo mujer en la música o en cualquier ámbito aplicable. Pero sobre todo intenta ser un aporte para seguir construyendo la igualdad”.

“Se lo dedico a las mujeres que aman el reggaetón, a las que lo odian, a las que quieren cantar, componer o producir, a mis colegas mujeres que a duras penas llegaron y siguen resistiendo (...) También se lo dedico a mis colegas varones y a los artistas que me inspiraron. A mi hermana, las mujeres de mi familia, mis amigas, a mis fans y a los curiosos que quieren saber que carajo tengo yo para decir”, cerró.

Christian Nodal y Cazzu en la alfombra roja de los premios Lo Nuestro 1200 x 678.png Cazzu viene de protagonizar una escandalosa separación de Christian Nodal.

Entre el nuevo disco y la escandalosa separación de Nodal

El lanzamiento del libro coincidió con el estreno de su álbum “Latinaje”, una producción musical conformada por 14 canciones de distintos géneros musicales (tango, folklore, bachata, corrido tumbado, merengue, balada, funk) que abordan dos temas principales: amor y desamor.

Esto no es casualidad. La cantante viene de protagonizar una escandalosa separación del artista mexicano Nodal, padre de su hija y con quien tuvo una relación por dos años. En mayo de 2024, el músico sonorense anunció su ruptura con la argentina y luego retomó su relación con la también cantante Ángela Aguilar.