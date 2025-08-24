La jugada foto con la que Cazzu anunció su regreso a un sitio de adultos

Después del éxito cosechado con Latinaje, disco con el que logró recorrer distintos escenarios internacionales y consolidar su lugar en la música urbana, Cazzu vuelve a ser noticia. En esta ocasión, la artista sorprendió al confirmar que decidió reabrir su cuenta en OnlyFans, generando un gran revuelo entre sus seguidores y en las redes sociales.

La revelación llegó poco después de que hablara públicamente sobre la cuota alimentaria que recibe de Christian Nodal para la manutención de su hija, un tema que también dio mucho que hablar. El anuncio lo hizo a través de sus historias de Instagram, con una publicación cargada de sensualidad y misterio.

En la imagen, se la ve posando frente a un espejo, en una atmósfera íntima y con un mensaje escrito en inglés sobre la fotografía: “I’m back bit...”. Esa simple frase bastó para encender la expectativa entre sus fans, que rápidamente viralizaron la noticia.

cazzu show.png

¿Por qué Cazzu volvió a OnlyFans?

El costo para acceder al nuevo contenido de la trapera en la plataforma será de 10 dólares mensuales, una cifra pensada para que el acceso sea posible para un amplio sector de su público, al mismo tiempo que convierte su popularidad en un ingreso sostenido. El antecedente de su primera experiencia en OnlyFans, que comenzó en noviembre de 2020, ya había demostrado su capacidad para utilizar este tipo de herramientas digitales con éxito. En aquella ocasión, Cazzu ofreció material exclusivo y sensual, generando un contacto más directo y personal con quienes decidieran suscribirse.

Esta reapertura de su perfil no se interpreta solo como una jugada ligada a su faceta profesional, sino que llega en un contexto personal complejo y de reacomodamiento. La cantante se muestra auténtica al exponer las decisiones que toma tanto en su carrera como en su vida privada, y justamente ese cruce entre lo íntimo y lo artístico vuelve a ser el motor de análisis y debate en torno a su figura.

cazzu

Su relación conflictiva con Christian Nodal

El regreso a OnlyFans también se da poco después de que la artista hablara frente a los medios sobre el apoyo económico que recibe de Christian Nodal para su hija, Inti. La situación ocurrió en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue abordada por un grupo de periodistas. Tras responder algunas preguntas sobre su trabajo y proyectos, una cronista le consultó directamente: “Eres una motivación para muchas mujeres porque eres un ícono a seguir por todo lo que has hecho, has salido adelante tú sola, ¿has recibido el apoyo de Christian Nodal?”.

Cazzu plataforma

Sorprendida, Cazzu devolvió con otra pregunta: “¿Cómo? ¿En qué momento? ¿A mí?”. Luego, al aclarar la periodista que se trataba de apoyo económico, la cantante respondió sin rodeos: “Se podría decir que sí, la verdad no tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

Cazzu: “mientras yo pueda sostener a mi hija lo voy a hacer”

La conversación continuó con una repregunta sobre si pensaba iniciar un reclamo legal. Con firmeza, Cazzu contestó: “Ahora mismo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar, y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal, con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino, mientras yo pueda sostener a mi hija lo voy a hacer”.

Así, entre el impacto de sus declaraciones sobre su vida personal y la expectación que genera con su regreso a OnlyFans, Cazzu vuelve a ocupar el centro de la escena mediática. Una vez más, demuestra su capacidad para convertir cada paso de su vida en un acontecimiento seguido de cerca por sus fans y por los medios.