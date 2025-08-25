Tras la escandalosa separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, Andrés Gil rompió el silencio

Andrés Gil viajó a Bahía Blanca con Gimena Accardi para presentarse con su obra teatral y, pese a no tener ánimos de enfrentar a la prensa una semana después de ser indicado cómo el tercero en discordia entre su compañera y Nico Vázquez , habló con Alejandro Guatti para Intrusos.

“Estoy cuidando a mi familia. También Gimena y Nico están pasando por un momento bastante choto y no está bueno que alimenten el tema con cosas que son mentiras”, dijo el actor, con visible incomodidad.

Más contundente, Andrés agregó: “Estaría bueno que respeten su intimidad”. “El descargo en redes lo hice cuando todo empezó a tomar vuelo... Para que haya respeto”, sumó el actor al respecto.

“Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte”, le dijo Gil al cronista de América. “Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, quizás en el momento más especial de nuestras vidas”, aseguró el actor.

La relación de Andrés Gil y Gimena Accardi en medio de los rumores

El 23 y el 24 de agosto, Andrés Gil y Gimena Accardi se presentaron a sala llena con su obra "En otras palabras" en Bahía Blanca. Lejos de la complicidad que los unió toda la temporada, la versión de affaire hizo mella en ambos y durante el viaje, incluso en el teatro, ambos se mostraron distantes.

La obra, que dirige Nico Vázquez, tiene dos paradas más en esta gira: Mendoza y San Juan, a fines de agosto. El 19 de agosto, Andrés Gil rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram, tras ser señalado como el supuesto amante de Gimena Accardi y como el detonante en la sorpresiva separación de la pareja, una de las más sólidas del ambiente y del mundo del espectáculo.

Vale destacar que el actor está en pareja con Cande Vetrano, madre de su bebé Pino, y otra de las ex integrantes del elenco de Casi Ángeles, la ficción de Cris Morena donde todos los intérpretes de esta historia se conocieron.

El 18 de agosto contaron en LAM que la actriz le fue infiel a Nicolás Vázquez. Al día siguiente, Gimena lo admitió en un envío en el famoso canal de streaming, Olga. “Por todo lo que escuché y leí en los medios de comunicación y en las redes, se volvió necesario aclarar que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, escribió el actor en redes sociales.

Y siguió en el mismo tono: “Me duele que todo el proceso increíble que compartimos con la obra de teatro junto a Gime y Nico se vea opacado por un invento”. “Por mi familia y por la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, finalizó Andrés, quien por primera vez se expresó sobre el tema a un mes y medio de la sorpresiva separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. En ese momento, 8 de julio, Gil ya había sido vinculado amorosamente con la actriz, sin embargo, en los días posteriores, quién fue apuntado como el infiel en la situación fue Vázquez.