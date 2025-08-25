Telefe busca el reemplazo de Wanda Nara y la mediática se quedaría sin MasterChef

Un nombre reconocido y exitoso en el canal de las pelotitas podría quedarse con el puesto de conductor en el programa.

Pareciera que las ultimas apariciones públicas de Wanda Nara no cayeron bien en Telefe y por medio de decisiones profesionales a futuro se lo harían notar a la mediática apartándola del protagonismo que tenía en la conducción de uno de los programas más vistos que tiene la programación del canal.

Todo el enojo habría comenzado en consecuencia de las imágenes que aparecieron de Wanda donde se la ve grabando una entrevista para el programa "La Divina Noche de Dante" que se emite por el El Trece, histórico rival de la señal de las pelotitas, según reveló el periodista Luis Ventura. Sumado a esto la decisión de no viajar con Marley para el programa "Por el Mundo", ni participar en "A La Barbarrossa", habrían profundizado el enojo.

Según trascendió, el canal estaría buscando un nuevo conductor para el ciclo MasterChef para reemplazar a la mediática y empresaria y ya tienen un nombre que pica en punta: "Las últimas versiones hablan del crecimiento de posibilidades del señor Iván de Pineda en un ciclo que está identificado plenamente con Wanda Nara porque lo ha llevado adelante , porque fue premiada en esa conducción".

Wanda Nara-Aeropuerto

"A pesar de que Wanda fue confirmada por las autoridades de Telefe, en las últimas horas habría habido un debilitamiento de esa situación y suena, por las devoluciones que tuvo Ivan de Pineda en los proyectos de Telefe, su figura como una alternativa", sumó Ventura.

Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi: "Pagar eso por una simple venganza..."

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras realizar nuevas declaraciones que involucran tanto a la China Suárez como a Mauro Icardi. En una entrevista reciente, la empresaria no solo dejó entrever que la actriz podría estar esperando un hijo, sino que también reveló que fue el propio futbolista quien le habría transmitido esa noticia.

Como era de esperar, sus dichos no tardaron en generar repercusiones, y la China decidió responder públicamente para aclarar su versión de los hechos. Pero Wanda no se detuvo allí. En un tono mucho más crítico, apuntó directamente contra Mauro Icardi, acusándolo de incumplir con las responsabilidades económicas hacia las hijas que ambos tienen en común, Isabella y Francesca.

Según la conductora, el delantero del Galatasaray estaría destinando dinero al sostenimiento de los hijos de Suárez, fruto de relaciones anteriores, mientras descuida sus propias obligaciones como padre. La mención de Rufina Cabré, la hija que la actriz tuvo con Nicolás Cabré, fue uno de los puntos que más llamó la atención, ya que Wanda aseguró que la niña ya se encuentra inscripta en un prestigioso colegio de Estambul.

china-suarez-portada (2)

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi: “Pagar eso por una simple venganza…”

En diálogo con Puro Show, la mediática no dudó en dar cifras concretas para fundamentar su enojo: “El colegio este de Turquía sale 150 mil dólares por chico. Entonces, pagar eso por una simple venganza cuando tus propios hijos no les pagas… Es raro si yo no les doy de comer a mis hijos y ahora me hago cargo de tres chicos nuevos”, sostuvo de manera tajante.

Consciente de que sus hijas podrían en algún momento tomar conocimiento de toda esta situación, Wanda también reflexionó sobre las consecuencias emocionales que podrían atravesar: “Hoy las nenas no ven tele, pero el día de mañana lo van a ver… todo queda grabado, registrado. Se acuerdan del ‘no tengo tiempo para tu cumpleaños’ y después ven otro tipo de festejo”, remarcó con evidente molestia.

China.jpg La China Suárez y Magnolia

Lo cierto es que Rufina Cabré, según trascendió, será alumna del British International School Istanbul, una institución educativa que goza de gran prestigio internacional. El establecimiento, que cuenta con un sistema bilingüe y doble escolaridad, está diseñado especialmente para familias de la élite y para estudiantes extranjeros.