La cruda respuesta de Luciano Castro y Griselda Siciliani a los dichos de Flor Vigna

Un notero de Intrusos cruzó a la pareja durante un paseo y les sacó picantes declaraciones.

A Griselda Siciliani y Luciano Castro no les gusta hablar de su intimidad y de los detalles de su pareja, y mucho menos de las ajenas, como lo dejaron bien en claro en su último cruce con la prensa. Sin embargo, Intrusos logró sacarles una respuesta sobre las últimas y polémicas declaraciones realizadas hace unos días por Flor Vigna , ex pareja del actor con el que no terminó nada bien .

Vigna, en una nota que brindó con Martín Cirio para su programa de streaming había declarado: “(Luciano) Me llamó cuando estaba en España. ¡Está re loco, está re loco! ¡Viví un infierno! No, no te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal. Y después dije: 'Bueno, todo sirve para aprender'”.

La “mesa estaba servida” y fue Intrusos quien logró un capítulo clave en esta historia, la respuesta de Siciliani y Castro, durante un paseo de la pereja. "Luciano, ¿te molesta que se siga hablando de esto? ¿Te gustaría ponerle un fin, llamarla y decirle 'Flor, no hablemos más'?", encaró el cronista.

image

La respuesta del actor fue corta pero contundente: "Ella puede decir lo que quiera, no tengo nada que decirte realmente”. Pero a continuación, Siciliani tomó la posta en la entrevista.

Las declaraciones de Griselda Siciliani

"Yo no hablo de la intimidad de nadie, ni de la mía ni de las de otras personas, y esas cosas son cuestiones de la intimidad. Está todo bien que otros quieran hablar de la intimidad, veo que está bastante de moda, pero a mí no me gusta", respondió Griselda Siciliani a la polémica. Recordemos que está en pareja con Luciano Castro desde el año pasado, poco tiempo después de la separación del actor con Flor Vigna, por lo que la actriz quedó apuntada como la tercera en discordia en aquella relación.

Pero fue entonces que Castro retomó el tema: "cada uno puede decir lo que quiera, pero yo no hablo de la intimidad de nadie; obviamente no me gusta que se metan con Griselda ni con nadie que yo quiero".

Embed - ¡PICANTES! LUCIANO CASTRO Y GRISELDA SICILIANI LE RESPONDEN A FLOR VIGNA EN INTRUSOS

Ahí el cronista de Intrusos trató de avivar el fuego y revivir la polémica, por lo que buscó otra vez la opinión de la actriz: "¡¡¡Sabrina (Rojas) en su momento dice que vivió calvarios! ¡Flor dice que vivió infiernos! ¿Griselda no dice nada...?"

"Porque no hablo de mi intimidad -insistió Siciliani-. Pero quiero decir esto: respetemos lo que dice cada mujer. Si una mujer dice que vivió infiernos, seguramente los vivió, esa es mi opinión. Si ella dice eso... por algo será... digo, respetemos eso. Después, cada uno habla de lo que quiere", cerró Griselda, quién quiso defender a su pareja al mismo tiempo que no quiso desprenderse de su costado feminista y sororo.

De esa manera, se cerró la nota en la que Griselda y Castro dejaron bien en claro su posición en medio de la polémica y días después de que Flor Vigna y Sabrina Rojas salieran a realizar polémicas declaraciones acerca de algunas situaciones incómodas que les tocó vivir mientras eran pareja del actor.