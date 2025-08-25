Cuáles son los códigos que permiten desbloquear películas y series en Netflix

Con estos números se pueden explorar categorías escondidas, descubrir títulos inéditos y acceder a contenido fuera del radar del algoritmo.

Los códigos ocultos de Netflix permiten acceder a categorías específicas que no aparecen en las búsquedas tradicionales.

Las plataformas digitales de contenidos se han convertido en el último tiempo en la preferencia para disfrutar de una infinidad de series y películas de todo el mundo. Netflix es sin duda es una de las aplicaciones favoritas, ya que ofrece un catálogo tan amplio que a veces resulta imposible encontrar todo el contenido. Sin embargo, existe un recurso poco conocido por muchos usuarios: los llamados códigos ocultos .

Estos números permiten acceder a categorías muy precisas de contenido, desde dramas clásicos hasta documentales de true crime, de manera rápida y directa.

La función es sencilla: hay que escribir el c ódigo en la barra de búsqueda y el sistema despliega automáticamente la categoría correspondiente.

Los códigos ocultos de Netflix surgieron como una herramienta interna para organizar su extenso catálogo. Por defecto, la plataforma muestra títulos basados en el historial del usuario, su ubicación y las preferencias generales. Pero detrás de escena, hay miles de películas y series que se agrupan mediante códigos numéricos que representan subgéneros específicos.

Por ejemplo, el código 11881 abre un apartado con películas de temática romántica para público adulto, incluyendo títulos reconocidos como Cincuenta sombras de Grey, 365 días y El amante de Lady Chatterley. En cambio, al ingresar el código 9875, se despliega una selección de true crime, donde los usuarios pueden encontrar producciones como El caso Watts, el padre homicida o MH370: El avión que desapareció.

Este sistema facilita descubrir títulos que, por su especialización, rara vez aparecen en las recomendaciones habituales de la plataforma.

Además de estos, existen los siguientes códigos para otros géneros:

-acción y aventuras (código 1365).

-comedias (código6548).

-dramas (código5763).

-terror (código 8711).

-ciencia ficción y fantasía (código 1492).

-documentales (código 6839).

-series de TV (código 83).

-cine infantil (código 783).

-thrillers eróticos (código 972).

-cine independiente de temática madura (código 11079).

-ciencia ficción de culto (código 4734).

Más allá de Netflix: funciones ocultas en otras plataformas

Aunque Netflix es la más conocida por sus códigos numéricos, otros servicios de streaming también ofrecen accesos o funciones poco visibles, aunque con mecánicas diferentes.

En Apple TV, por ejemplo, existen menús y ajustes ocultos accesibles mediante combinaciones del control remoto o configuraciones avanzadas, que permiten personalizar la experiencia de usuario. Sin embargo, estos no revelan categorías de contenido oculto como los de Netflix.

Por su parte, Roku cuenta con menús y pantallas de configuración secretas activables mediante pulsaciones específicas del mando. Estas opciones permiten ajustar parámetros que no se muestran en la interfaz habitual, aunque no permiten navegar títulos ocultos.

En cambio, plataformas como Tubi prescinden de códigos y utilizan inteligencia artificial para ofrecer resultados precisos: basta con ingresar un término específico, como “thriller de acción”, y el sistema sugiere títulos relacionados de inmediato.

Hoy, los códigos ocultos de Netflix se transformaron en una herramienta muy valorada por los suscriptores. Permiten explorar el catálogo de manera más ordenada y personalizada, más allá de las recomendaciones del algoritmo. Gracias a ellos, el usuario puede acceder a películas o series que, por su especialización o público objetivo, permanecen invisibles en la búsqueda tradicional.

Estos códigos representan una forma de maximizar la experiencia de navegación y descubrir contenido que, de otro modo, pasaría desapercibido. Desde dramas literarios hasta documentales de crimen real o películas de ciencia ficción de culto, los códigos ofrecen una manera directa de sumergirse en el amplio universo de Netflix y explorar su catálogo de manera más profunda.