Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada: “Me llamó Mauro”

La mediática lanzó, sin filtros, la noticia y aseguro que fue Mauro Icardi quien la llamó para contárselo.

Wanda Nara no se guardó nada y contó este jueves que la China Suárez está embarazada. La mediática empresaria fue sorprendida en el aeropuerto de Ezeiza tras su viaje a Estados Unidos y filtró la información.

“Hablé con Mauro y me dijo que está intentando ser feliz. No creo que sea feliz una persona que está sin sus hijos. Es todo actuado y parte del plan que me dijo. Quizás muy pronto tengan la noticia que todos nos imaginamos ”, lanzó la conductora sin rodeos. “¿Vos la tenés?” Quiso saber un cronista sobre la noticia del embarazo de la China.

“Sí, me la contó él” , aseguró la rubia que debutará en los próximos meses en la pantalla de Telefe con MasterChef Celebrity. “Llamó para un montón de cosas… la verdad no sé para que me llamó y me contó”, dijo.

Embed - WANDA NARA SIN FILTRO: le pegó a Icardi, la guerra judicial y ¿confirmó embarazo de La China Suárez?

En diálogo con la prensa contó que su descargo en las redes sociales solo fue para “aclarar” algunas cosas sobre la decisión de la Justicia de incorporar en el registro de dedudores alimentarios a Mauro Icardi.

“Me enteré por mis abogados” dijo la empresaria y respondió a las criticas del futbolista que asegura que ve poco a sus hijas por sus viajes. “Vengo de trabajar”, justificó.

“Es un derecho para mis hijas y no para mí. Me acusan de cosas que no son verdad”, respondió la mediática ante las acusaciones de Icardi de deber dinero.

Mauro tiene previsto regresar a la Argentina en septiembre, sin embargo, de hacerlo podría no poder regresar a Estambul donde se encuentra conviviendo con la China Suárez.

En otro momento, Wanda disparó contra la China al asegurar que ella trabaja y no está para sacarle fotos a Mauro en el balcón haciendo referencia a la imagen que compartió la actriz del jugador en boxer.