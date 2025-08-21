El picante video que La China grabó de Mauro Icardi: ¿un palito para Wanda?

La China Suárez compartió un video del futbolista en ropa interior en medio de la polémica con Wanda Nara.

La China Suárez disfruta de su nueva vida en Estambul junto a Mauro Icardi y hace partícipe a sus más de 7,8 millones de seguidores de su día a día. En las últimas horas, sorprendió con un video del futbolista y ¿un palito para Wanda Nara?.

Es que después del famoso “Mani Gate” que terminó con un video de Wanda promocionando una marca de maní, la China aprovechó la oportunidad para mostrar a su novio en ropa interior. “Buen día/ buenas tardes. El siempre con una sonrisa”, escribió la actriz en el video que comaprtió en sus redes sociales.

En los segundos que dura la historia de Instagram se ve al futbolista del Galatasaray solo con un boxer negro en el balcón del dormitorio. El ex de Wanda Nara aprovecha para posar, sonreír y responder a los videos íntimos que habría publicado la mediática tiempo atrás.

La China y Mauro Icardi

Mauro Icardi deudor alimentario

La historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece que nunca llegará a un buen final. Ahora la justicia le dio la razón a la empresaria y el futbolista fue inscripto en el registro de deudores alimentarios.

La medida llegó luego de varios reclamos de Nara a su expareja sobre el pago de alimentos a Isabella y Francesca, las dos hijas que tienen en común. La resolución del juez ordenó que Icardi se incluya en el registro de deudores alimentarios tal como sucedió con Elián Valenzuela (L-Gante).

Debido a la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte del futbolista, el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió un embargo sobre la participación social de Mauro Emanuel Icardi en la sociedad Asociación Civil La Isla S.A por una suma de 110.000 dólares estadounidenses en concepto de capital por alimentos, a solicitud de Wanda Solange Nara.

El embargo también incluye un adicional de 3.500 dólares para responder a intereses y costos de la ejecución.

wanda icardi

Icardi vive actualmente en Estambul junto a Eugenia "La China" Suárez, sin embargo, el juez determinó que cuando vuelva a la Argentina tendrá prohibido volver salir del país. Por lo que si no resuelve la situación judicial cuando regrese, estaría muy complicado para retomar sus actividades laborales y su vida amorosa en Turquía.