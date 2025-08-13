La respuesta de Wanda Nara a quienes la tildaron de “sucia”

La conductora de Telefe se mostró en su camarín en México, donde graba un programa para Netflix.

No es la primera vez que Wanda Nara enfrenta críticas sobre su aspecto. Haters o no le han hecho saber a la mediática que luce, en ocasiones, un poco desalineada, sobre todo con su cabello. Lejos de esquivar las críticas, usó sus redes sociales para compartir una foto en la que deja claro que la higiene es importante para ella.

La empresaria que se encuentra en México junto a Darío Barassi grabando Love is Blind Argentina para la plataforma Netflix hizo frente a los comentarios y respondió con una foto en la que se ve recién bañada y lista para comenzar su día de rodaje.

Y eso no fue todo. Wanda recibió un piropo que no dejó pasar y fiel a su esencia lo compartió con sus más de 17 millones de seguidores. En la historia se ve a la conductora en su camarín y en ropa interior.

La secuencia se da cuando la sonidista le explicaba cómo era el proceso para microfonearla. “No tengo bombachita. Te aviso para que no te asustes”, le advirtió a la mujer. Luego, en el mismo lugar, se escucha a un hombre piropear a la mayor de las hermanas Nara. “Siempre te digo que sos más linda, desnuda que vestida”, dijo el masajista profesional.

Wanda Nara

Wanda Nara fue un “pasatiempo” para L-Gante

L-Gante le puso fin a la historia de amor con Wanda Nara y confirmó la reconciliación con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica. La noticia tomó por sorpresa a la mediática que está en México grabando un programa junto a Dario Barassi para Netflix.

Los rumores ya se habían instalado con fotos del cantante y Báez en las redes sociales y algunas declaraciones de amor. Sin embargo, este lunes en diálogo con Los profesionales de siempre (el nueve), el artista confirmó la reconciliación y contó cómo se siente. “Ahora me siento re bien. Volvió de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows. Vine y acomodé un montón de cosas. Estoy acá con Tamara, con Jamaica, con mis amigos yendo a comer” dijo.

La pregunta sobre la relación con la madre de su hija no tardo en llegar y L-Gante no dio vueltas a la respuesta. “Volvimos en el mejor de los sentidos. Estamos bien. Nunca dejé de estar enamorado”, reconoció y destacó que para él hoy “lo primero es la familia”.

TAMARA BÁEZ.jpg Tamara Báez sigue en la búsqueda de su mejor versión, con ayuda de la cirugía estética.

Ya sin intenciones de reavivar las versiones sobre un romance con la empresaria y ex de Mauro Icardi, el cantante de cumbia 420 sostuvo que “la relación con Wanda tendrá que seguir como una amistad”. Lo llamativo es que Nara no sabe de esta reconciliación y sobre esto dijo: “no sé cómo le va a caer, pero si uno quiere de verdad a alguien le desea lo mejor”.

“Vamos a tratar de manejarlo lo mejor posible. No soy de desearle el mal a nadie. En cierto modo, cuando estaba con Wanda, le aconseje que luche por recuperar a su familia y se lleven bien”, recordó sobre los consejos que le dio a la mayor de las hermanas Nara.

No hay dudas que las palabras de L-Gante no le caerán muy bien a Wanda ya que este deslizó que usó a la rubia para volver con Tamara Báez. “Lo que yo quería es esto que logré ahora” y admitió que “solo fue un pasatiempo”.