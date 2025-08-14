L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara para "borrarla de la mente"

L-Gante sorprendió a todo el mundo al confirmar su reconciliación con Tamara Báez , la influencer con la que tienen una hija en común, Jamaica. La noticia se conoció a principios de esta semana, cuando el cantante declaró públicamente que “la familia es lo primero” y que su vínculo con Wanda Nara fue solo “un pasatiempo”. Ahora, el artista reveló el llamativo motivo por el cuál dejo de seguir en redes sociales a la modelo y empresaria.

L-Gante dejó de seguir a Wanda en Instagram, gran muestra en este siglo XXI de que una relación llegó a su fin. Este movimiento virtual coincidió con el viaje de la empresaria a México para comenzar las grabaciones del reality Love is Blind, donde compartirá conducción con Darío Barassi.

Mientras el cantante de cumbia 420 se enfoca en fortalecer su familia y retomar la convivencia con Tamara Báez, Wanda Nara abre un nuevo capítulo profesional en el exterior. Desde su entorno, se insiste en que la relación con el cantante siempre fue de amistad.

image

En el contexto actual, un “unfollow” se interpreta como un signo de ruptura o de distanciamiento definitivo. En este caso, la decisión del músico refuerza su nueva etapa personal, dejando atrás una historia que ocupó titulares durante meses. En una entrevista en exclusiva con el ciclo Mujeres Argentinas, L-Gante dejó en claro el motivo por el cuál dejó de seguir a Wanda: “Sí, fue antes de ayer. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”.

La acción de L-Gante no pasó desapercibida en los programas de espectáculos, que rápidamente interpretaron el gesto como un cierre simbólico del vínculo con la conductora. En redes sociales, sus seguidores también se hicieron eco, dividiéndose entre quienes celebran su decisión familiar y quienes lamentan el fin de la cercanía con Wanda.

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Baez y tildó de "pasatiempos" a Wanda Nara

Tras su gira en Europa acompañado de Wanda Nara y de otras mujeres, L-Gante, regresó al país y blanqueó su reconciliación con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica. También, reveló detalles de su vínculo con la mediática. “Me gustaría volver a tener otro hijo con Tamara”, declaró en diálogo con Los Profesionales de Siempre.

image

En diálogo con Flor De la V, conductora del ciclo, comentó: “Ahora me siento re bien. Volví de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows. Cansado, con ganas de volver, pero vine y acomodé un montón de cosas. Estoy acá con Tamara, con Jamaica, con mis amigos, yendo a comer“. ”¿Volviste con ella? ¿Volviste con Tamara?“, le preguntó la conductora. ”Sí“, aseguró el cantante de Cumbia 420. “Pero, ¿en qué sentido decís que volviste con Tamara?“, repreguntó. ”Y en el mejor de todos. Estamos bien”, afirmó.

En el estudio los comentarios fueron de celebración: “¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aguante la familia!“. Rápidamente, L-Gante dijo que “la familia es lo primero”. En ese momento, una panelista le consultó si todavía era amigo de Wanda Nara y resaltó que la mediática fue con Jamaica a ver a la madre de él al teatro. “Y sí, tendría que seguir así, como amistad, olvidate”, aseveró.

Además, Elián detalló cómo fue su reconciliación con Báez. “Vos sabés lo que me costó volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso, fue un montón”, afirmó y continuó: “Se ve que ella estaba en conflicto con su expareja. Y habíamos hablado que tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Y no me contestaba. Entonces llego, mi mamá pregunta por Jamaica para retirarla, y resulta que no, que no había ido. Y pensé: ‘¿qué pasa? Algo raro pasó’. Entonces me acerqué y ya fue, le caí a la casa a Tamara“.

image

El artista contó que lo atendieron porque pensaban que se trata del hermano del ex y era él. “Colgué ahí un par de minutos y me fui con Jamaica. Y bueno, después hablamos y está todo bien”, rememoró. La conductora le preguntó: “¿Cómo le va a caer esto a Wanda? Porque ella siempre está cerca tuyo. Se está enterando". “Y no sé, creo que si uno quiere de verdad a alguien, le desea lo mejor”, sentenció.