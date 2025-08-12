L-Gante se reconcilió con Tamara Báez: "Wanda era un pasatiempo"

El cantante aseguró que nunca estuvo enamorado de Wanda y que “lo primero es la familia”. La reacción de Wanda Nara.

L-Gante le puso fin a la historia de amor con Wanda Nara y confirmó la reconciliación con Tamara Báez , la madre de su hija Jamaica. La noticia tomó por sorpresa a la mediática que está en México grabando un programa junto a Dario Barassi para Netflix.

Los rumores ya se habían instalado con fotos del cantante y Báez en las redes sociales y algunas declaraciones de amor. Sin embargo, este lunes en diálogo con Los profesionales de siempre (el nueve), el artista confirmó la reconciliación y contó cómo se siente. “Ahora me siento re bien. Volvió de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows. Vine y acomodé un montón de cosas. Estoy acá con Tamara, con Jamaica, con mis amigos yendo a comer” dijo.

La pregunta sobre la relación con la madre de su hija no tardo en llegar y L-Gante no dio vueltas a la respuesta. “ Volvimos en el mejor de los sentidos. Estamos bien. Nunca dejé de estar enamorado” , reconoció y destacó que para él hoy “lo primero es la familia”.

Ya sin intenciones de reavivar las versiones sobre un romance con la empresaria y ex de Mauro Icardi, el cantante de cumbia 420 sostuvo que “la relación con Wanda tendrá que seguir como una amistad”. Lo llamativo es que Nara no sabe de esta reconciliación y sobre esto dijo: “no sé cómo le va a caer, pero si uno quiere de verdad a alguien le desea lo mejor”.

wanda lgante.jpeg

“Vamos a tratar de manejarlo lo mejor posible. No soy de desearle el mal a nadie. En cierto modo, cuando estaba con Wanda, le aconseje que luche por recuperar a su familia y se lleven bien”, recordó sobre los consejos que le dio a la mayor de las hermanas Nara.

No hay dudas que las palabras de L-Gante no le caerán muy bien a Wanda ya que este deslizó que usó a la rubia para volver con Tamara Báez. “Lo que yo quería es esto que logré ahora” y admitió que “solo fue un pasatiempo”.