Nació Manuel, el primer hijo de Alejandra Maglietti

La abogada y panelista de Bendita fue mamá y compartió la primera foto de su hijo en las redes sociales.

Alejandra Maglietti vive uno de los momentos más felices de su vida. La abogada y panelista de Bendita se convirtió en madre por primera vez y compartió la primera foto de su hijo. La noticia se conoció en Bendita , el ciclo de El Nueve que conduce Beto Casella.

Manuel , el nombre elegido por Maglietti y su pareja Juan Manuel, pesó 4 kilos 200 gramos. “Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo”, dijo Casella quien agregó que fue una cesárea programada y que toda la familia de Bendita estuvo acompañando a Ale durante todo esta etapa.

La primera imagen de Manuel no tardó en llegar a la televisión y copó la pantalla de El Nueve. “Se hizo esperar. Bienvenido al mundo. Llegó sanito, con la mamá bien de salud y de ánimo ”, dijo Beto mientras de fondo se veía al pequeño hijo de la abogada.

“No queremos invadirla porque la mamá quiere estar tranquila, con la criatura y con el papa”, cerró el conductor.

Alejandra maglietti

Cómo fue el proceso de fertilidad que usó para quedar embarazada

Alejandra Maglietti estuvo como invitada en el programa de Juana Viale (El trece) y contó con sinceridad cómo fue su embarazo. “Me dormí todo, todavía estoy recuperándome de un primer trimestre en el que solo quería estar tirada. Fatal”, confesó con humor.

Además, detalló que tuvo síntomas fuertes: “Con vómitos, con medicación después mejoré, pero a mí me vino todo”. Pese a estos malestares, se mostró feliz con esta etapa y aseguró que, aunque la lleva con algunas precauciones, está disfrutando del proceso.

La abogada también habló de los cuidados que está tomando en cuanto a la alimentación. “Dieta no, pero no estoy comiendo vegetales crudos por cuestiones de precaución, la carne bien cocida. Hay un montón de cosas con las que tengo que tener ciertos cuidados”, detalló.

Asimismo, reconoció que su personalidad la lleva a estar más atenta de lo habitual a cualquier señal de alarma. “Soy un poquito hipocondríaca y me duele por acá y yo ya estoy… me cuesta la parte de relajarme, que es lo que no aprendí lamentablemente”, expresó entre risas, dejando en claro que intenta sobrellevar la ansiedad propia de la maternidad primeriza.

maglietti-embarazo-portada.jpg

Uno de los temas más interesantes de la entrevista fue su experiencia con la preservación de óvulos, un procedimiento al que se sometió antes de quedar embarazada. Ante la consulta de Juana sobre si había recurrido a esta técnica, Maglietti respondió que sí, aunque en este caso su embarazo fue concebido de manera natural.

"Fue natural, están ahí guardados, uno nunca sabe. Yo, por las dudas, voy a seguir pagando la manutención porque se paga por año", explicó.

En este sentido, destacó que haber congelado sus óvulos fue una decisión que tomó por precaución y que le brindó tranquilidad. “En su momento fue para mí una experiencia muy buena el hecho de poder criopreservar, lo hice por precaución”, aseguró.

Luego, relató cómo llegó a esa decisión: “Yo estaba en un viaje y me tocó sentarme con una médica. Me empezó a contar que su hija lo había hecho y me dijo que estaba bueno, que era una nueva oportunidad porque dejó de ser experimental en 2012. Es una herramienta súper nueva para las mujeres”.