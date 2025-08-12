Aseguran que Tini Stoessel y De Paul habrían elegido el nombre de un futbolista para su futuro hijo

Un periodista español reveló los planes de la pareja para su primer hijo e incluyen el nombre y la elección del padrino.

Desde que se reconciliaron a mediados de este año, el vínculo entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel está más fuerte que nunca y parece atravesar un momento de estabilidad y proyección a futuro. En plenas especulaciones sobre su casamiento, surgió un nuevo rumor: en la famosa pareja buscan ser padres.

El periodista español Roberto Antolín reveló en el ciclo digital Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, que la pareja no solo piensa en casarse, sino también en formar una familia en el corto plazo. Según aseguró, el primer hijo del futbolista y la cantante ya tendría nombre definido si fuera varón: Lionel, en honor a Lionel Messi.

“Messi será el padrino de la boda y también del bebé que venga. Ellos ya decidieron que, si es niño, llevará su nombre. Esto está asegurado al cien por ciento”, afirmó Antolín, quien destacó además la influencia que el capitán de la selección argentina habría tenido en la carrera reciente de De Paul.

image

El periodista también anticipó que la vida de la pareja en Miami, ciudad donde De Paul acaba de firmar contrato por cuatro temporadas con el Inter de Miami, será más tranquila y enfocada en la vida familiar. “En dos o tres años, Rodrigo formará una familia con Tini”, comentó.

Antolín recordó que ya había adelantado rumores sobre un casamiento en un programa de Carlos Monti, pese a que en ese momento algunas figuras mediáticas desestimaron la versión. “Ahora nadie me desmiente. Todo lo que conté se está confirmando”, dijo.

Tini Stoessel busca el vestido de casamiento perfecto y podría costarle miles de dólares

La relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se encuentra en su mejor momento y, aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente su compromiso, los rumores de casamiento no paran de crecer. El último detalle que avivó las versiones fue el lujoso anillo de diamantes que la cantante lució en su dedo anular durante la presentación oficial del futbolista en el Inter Miami, después de una escapada romántica a Marruecos.

image

Ahora, una nueva información revelada por Pepe Ochoa en LAM suma más condimentos: Tini ya habría agendado un turno en el atelier de Romona Keveza, una de las diseñadoras más exclusivas y codiciadas del mundo de la moda nupcial. El precio estimado del vestido no bajaría de los 30 mil dólares.

Fundada en 1999, la marca Romona Keveza ha vestido a algunas de las mujeres más influyentes y elegantes del mundo, como Angelina Jolie, Lady Gaga, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Kendall Jenner, Sofia Vergara y Scarlett Johansson. Sus diseños han brillado en alfombras rojas de los Oscar, Globos de Oro, Festival de Cannes y más.

Además de su línea prêt-à-porter de lujo, Keveza es referente en moda nupcial. Su estilo se caracteriza por el romanticismo dramático, con vestidos femeninos, sofisticados y atemporales.

image

Entre sus piezas más icónicas destacan los encajes franceses, los escotes ilusión y los vestidos minimalistas en crepé de seda. La diseñadora también ha innovado incorporando tonos poco convencionales para el altar, como lilas, corales y estampados florales.