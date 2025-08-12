Marta Fort dio el gran paso y firmó el contrato de sus sueños
La hija de Ricardo Fort mostró su felicidad en su cuenta profesional por un nuevo proyecto en su vida.
Marta Fort acaba de cumplir uno de los sueños que tenía pendiente en su listado y no dudó un segundo en compartirlo con sus más de 960 mil seguidores que tiene en su cuenta personal de Instagram. La hija del reconocido mediático Ricardo Fort, contó que dio un paso más en la vida diciéndole adiós a una etapa y comenzando un proyecto nuevo.
A través de las redes sociales mostró el logro: “No saben lo que significa para mí". Marta, de 21 años, mostró un lujoso y espacioso departamento a través de un video donde se la ve vestida completamente de color blanco y con un ramo de flores para celebrar el logro.
Con un breve texto compartió el logro: “Acabo de firmar el contrato de mi primer departamento para mudarme sola", escribió y sumó: “Es algo que quiero hace muchos años y por fin lo pude hacer”.
“No saben lo que significa para mí. Estoy muy feliz", reafirmó su felicidad por lo conseguido a su corta edad. Por otra parte afirmó que las historias en la red social ligadas a su decisión ya que afrontará un proceso de ambientación para el amplio departamento: “Ya les voy a ir mostrando cómo va quedando”.
En una publicación aparte contó: "Muchas gracias por los mensajes. Los que me conocen saben la importancia y el significado que yo le doy al tema de la mudanza que no pude evitar emocionarme entre la combinación de emociones por la alegría y la tristeza que me genera dejar ciertos temas atrás pero que valen la pena. Se viene una nueva etapa".
