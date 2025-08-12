Marta Fort dio el gran paso y firmó el contrato de sus sueños

Marta Fort acaba de cumplir uno de los sueños que tenía pendiente en su listado y no dudó un segundo en compartirlo con sus más de 960 mil seguidores que tiene en su cuenta personal de Instagram. La hija del reconocido mediático Ricardo Fort , contó que dio un paso más en la vida diciéndole adiós a una etapa y comenzando un proyecto nuevo.

A través de las redes sociales mostró el logro: “ No saben lo que significa para mí". Marta , de 21 años, mostró un lujoso y espacioso departamento a través de un video donde se la ve vestida completamente de color blanco y con un ramo de flores para celebrar el logro.

Con un breve texto compartió el logro: “Acabo de firmar el contrato de mi primer departamento para mudarme sola", escribió y sumó: “Es algo que quiero hace muchos años y por fin lo pude hacer”.

Marta Fort

“No saben lo que significa para mí. Estoy muy feliz", reafirmó su felicidad por lo conseguido a su corta edad. Por otra parte afirmó que las historias en la red social ligadas a su decisión ya que afrontará un proceso de ambientación para el amplio departamento: “Ya les voy a ir mostrando cómo va quedando”.

En una publicación aparte contó: "Muchas gracias por los mensajes. Los que me conocen saben la importancia y el significado que yo le doy al tema de la mudanza que no pude evitar emocionarme entre la combinación de emociones por la alegría y la tristeza que me genera dejar ciertos temas atrás pero que valen la pena. Se viene una nueva etapa".