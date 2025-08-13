Estefanía Pasquini tildó de “humilde” a Cormillot y redobló la apuesta

La nutricionista mandó al frente a su esposo tras las declaraciones sobre la frecuencia con la que tienen relaciones sexuales.

Alberto Cormillot generó revuelo en la última semana al confesar que mantiene relaciones sexuales con Estefanía Pasquini al menos 3 veces por semana. El dato se viralizó y aunque el nutricionista aseguró que la nota no era actual, su mujer rompió el silencio y aclaró la frecuencia sexual de la pareja.

En Cuestión de Peso (el trece) ovacionaron al médico y fue Pasquini quien tomó la palabra para desmentirlo. “Mintió”, dijo y redobló la apuesta. “Es cada vez que podemos. Le decimos al chiquito “vamos abajo a buscar unas cosas, ya venimos”, lanzó con picardía. “ Estuvo muy humilde. Él es así”, sumó dejando claro que la frecuencia incluso puede ser más de la que reveló el especialista.

Mario Massaccesi le consultó a Pasquini por los mensajes recibidos durante estas semanas sobre las declaraciones de su pareja y tanto ella como Cormillot coincidieron en que hay una “cancelación” y que está “en la cabeza de la gente”.

“Si está en un circo, cómo no va a tener relacione”, dijo la nutricionista y sumó: “yo creo que este sesgo lo tiene la gente que por ahí anda con un matrimonio que ya está viejo, acabado, que no se aguantan entre los dos y bueno lo que menos piensan es en tener relaciones o qué se yo, qué les pasará”.

Embed - "MINTIÓ": LA REACCIÓN DE ESTEFI PASQUINI A LAS DECLARACIONES SEXUALES DEL DR. CORMILLOT

El secreto de Alberto Cormillot para estar súper activo a los 86 años

Alberto Cormillot no para de sorprender al público en general con su vitalidad a sus 86 años de vida y cada acción que trasciende del reconocido médico en las redes sociales es digno de admiración. Durante los últimos días fue protagonista luego de que en las redes sociales, principalmente en X (ex Twitter), se viralice su participación en un circo donde se colgó de telas en altas alturas y brindó un show espectacular.

El médico especialista en nutrición visitó el programa Nadie Dice Nada en el streaming Luzu TV y contó detalles de cómo hace para tener tanta vitalidad a su edad. Entre preguntas del panel, principalmente del conductor Nicolás Occhiato, Alberto reveló que su horario de comienzo de día es a las 4 de la madrugada. Va a la radio, luego a la Clínica donde en horas cercanas al mediodía mantiene reuniones médicas importantes, hasta aproximadamente las 17 horas. A partir de ese horario realiza actividades descontracturadas por fuera de lo laboral.

alberto-cormillot-portada

“Los jueves lo paso a buscar a Emilio al jardín y nos vamos a la plaza”, reveló ante los micrófonos del streaming. Si bien el día comienza temprano para Cormillot, el fin de la jornada se da aproximadamente a las 21 horas cuando comienza a dormir ya que su cena está planificada para aproximadamente las 19 horas.

“¿Te duele la rodilla? Fortalecela. ¿Te duele la columna? Hacé abdominales. Cuando tengo dolor, lo tomo como señal de que tengo que entrenar más”, soltó en su relato al ser consultado en Luzu sobre las dolencias y los consejos médicos que le dan sus colegas.