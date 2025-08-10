Cormillot no descansa: reveló con qué frecuencia tiene sexo con su esposa

Alberto Cormillot está a punto de alcanzar los 87 años y, para sorpresa y admiración de muchos, mantiene una vitalidad y un estado físico envidiables.

Alberto Cormillot está a punto de alcanzar los 87 años y, para sorpresa y admiración de muchos, mantiene una vitalidad y un estado físico envidiables. Con motivo de la cercanía de su cumpleaños, el reconocido especialista en nutrición concedió una entrevista en la que abordó aspectos de su vida personal, centrándose en un tema que suele despertar curiosidad: la sexualidad después de los 80 años.

En diálogo con la revista Gente, el médico aseguró que continúa disfrutando plenamente de esa faceta: “Mi vida sexual no cambió en todos estos años. Sigue siendo la misma, sigue activa. Esto de poner límites es una manifestación de viejismo. Mi papá murió a los 95 y tuvo vida sexual hasta que falleció”.

Hablando sobre la intimidad con su esposa, Estefanía Pasquini, y la frecuencia de sus encuentros, Cormillot fue claro: “Más de una vez por semana, seguro. A veces dos, tres veces. No todos los días, depende del estado de ánimo y del momento. Pero sí, mucho más de una vez por semana".

Ante la pregunta de hasta qué edad se proyecta manteniendo una vida sexual activa, su respuesta fue directa y optimista: “Hasta que me dé el cuerpo, me imagino siendo como mi papá. No me puse límites mentales. Yo dejo que me los ponga el cuerpo”.

Sueño cumplido a los 86: Cormillot se subió al circo y tocó el corazón del público

El reconocido médico especialista en nutrición, Alberto Cormillot, volvió a demostrar que los límites solo existen en la mente. A sus 86 años, decidió sumarse a una experiencia artística completamente diferente a su carrera habitual: debutó como artista circense en el Circo Servián, protagonizando una presentación que combinó acrobacias aéreas, danza y magia, en una jornada tan emocionante como solidaria.

Este inolvidable momento comenzó de forma inesperada. Cormillot, siempre inquieto y curioso, asistió como espectador a una de las funciones del circo junto a su familia. Lo que parecía ser una simple salida recreativa se transformó en un punto de partida para un nuevo desafío. Impactado por la calidad del espectáculo, el médico se acercó a saludar al elenco y compartió con ellos que, desde hace un tiempo, él también practicaba acrobacias con arnés.

Al día siguiente, para su sorpresa, recibió una invitación formal por parte del gerente del circo, quien, tras ver algunos videos de Cormillot realizando movimientos aéreos publicados en redes sociales, no dudó en proponerle que se uniera a una función especial. La respuesta del médico no tardó en llegar: “Lo único que estaba esperando era que me llamaran”, expresó con entusiasmo.

Cómo fueron los ensayos de Alberto Cormillot

Desde ese momento, comenzó una intensa preparación. Durante varios días previos a su debut, ensayó junto a los artistas profesionales del Circo Servian, dedicando hasta cuatro horas diarias a perfeccionar cada parte de su intervención. El espectáculo, que se realizó el pasado viernes, incluyó una performance de altura con arnés, una coreografía de tap y una escena mágica que dejó al público sin aliento.

El número también tuvo una impronta familiar, ya que Cormillot compartió el escenario con sus nietas Abril y Zoe, quienes, al igual que él, están familiarizadas con las artes circenses. La participación de las jóvenes aportó una dimensión emocional extra al show, que fue aplaudido de pie por los presentes.

Entre los asistentes, su esposa Estefanía Pasquini no ocultó su emoción. Desde la primera fila, lo acompañó con orgullo y luego le dedicó un mensaje conmovedor en redes sociales, donde resaltó su entrega, coraje y autenticidad en cada paso que da. “Amo verte brillar”, escribió Estefanía, sintetizando el sentimiento de muchos que admiran a Cormillot por su espíritu incansable.

Circo Servián a beneficio de los niños en espera de adopción

Cabe destacar que esta experiencia también tuvo un fin benéfico, ya que formó parte de una iniciativa destinada a apoyar a niños que se encuentran en proceso de adopción. Una causa que el médico abrazó con el mismo compromiso que ha mostrado a lo largo de su carrera en la salud.

La presentación de Alberto Cormillot se viralizó rápidamente en redes sociales, cosechando elogios, aplausos y mensajes de admiración. Su historia dejó un mensaje contundente: la edad no representa un obstáculo cuando existe pasión, motivación y un genuino deseo de seguir aprendiendo, creando y compartiendo con los demás.